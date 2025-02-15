ضبط سيدة ادعت تعرضها لسرقة بالإكراه داخل منزلها فى النزهة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 05:34 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على عدد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تعرض إحدى السيدات للسرقة بالإكراه حال تواجدها بمحل سكنها بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

بالفحــص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة النزهة من إحدى السيدات بأنها حال تواجدها بالشقة محل سكنها فوجئت بتواجد شخصين يرتدون ملابس شبيهة للملابس التى يرتديها عمال شركة الغاز، داخل الشقة وقاما بتكبيلها بإستخدام حبل وسرقة (مشغولات ذهبية ، مبلغ مالى).

بإجراء التحريات تبين إختلاقها الواقعة وتم العثور على كافة المسروقات داخل الشقة وكذا الأدوات التى إستخدمتها لتكبيل نفسها.. وبمواجهتها أقرت بإدعائها الواقعة لوجود خلافات بينها وزوجها، لقيامه بمحاولة الزواج بأخرى وعدم قيامه بالإنفاق عليها وأنجالها لدأبه على إرتياد منصات المراهنات الإلكترونية، ومحاولتها إخفاء المشغولات الذهبية والمبلغ المالى لإنفاقها على أولادها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.