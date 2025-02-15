محافظ شمال سيناء يستقبل رئيسة بعثة الاتحاد الاوربي بمعبر رفح ويستعرض جهود مصر في إدخال المساعدات واستقبال الحرجى (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 05:34 مساءً - استقبل واللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم السبت ، وفد الاتحاد الأوروبي لمحافظة شمال سيناء خلال زيارته للمحافظة وتفقده لمعبر رفح واستقبال المصابين القادمين إلى مصر من قطاع غزة لتلقي العلاج.

واستعرض محافظ شمال سيناء أمام الوفد الأوروبي، خطوات استقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، بالإضافة إلى آلية إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ضم وفد الاتحاد الأوروبي السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي، وعددًا من أعضاء البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من المستشارين بالبرلمان، وقام الوفد بزيارة تفقدية إلى معبر رفح البري، والمخزن الجمركي التابع للهلال الأحمر المصري، ومستشفى العريش العام.

واستعرض اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء أمام الوفد الجهود المصرية المبذولة في استقبال الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية، بجانب استقبال المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية وإرسالها إلى قطاع غزة.

وأكد" مجاور " على أنه فور أحداث السابع من أكتوبر قامت محافظة شمال سيناء برفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات وفى قطاع الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم، بجانب توفير الإقامة والإعاشة إلى المرافقين والعالقين.

وأشار إلى أن ثلث المساعدات التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة مقدمة من الدولة المصرية، لافتا إلى وجود 3 مسارات لاستقبال المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية بالعريش، وهى عن طريق الجو أو البحر أو البر.

بدورها أشادت السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالجهود المصرية واثنت على التسهيلات التي تم تقديمها للاستجابة اللازمة منذ بداية الأحداث، وأشار إلى وجود عدد كبير من شاحنات المساعدات في الجانب المصرى، وأن على الجانب الآخر تقديم تسهيلات أكبر لإدخال هذه الشاحنات إلى قطاع غزة.

وقالت السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبيإن موقف الاتحاد الأوروبى ثابت ولم يتغير منذ بداية الأزمة موجها الشكر للقيادة السياسية على استقبال المساعدات آلتى تصل إلى شمال سيناء وإدخالها إلى قطاع غزة، مثمنا الدور الكبير الذي يقوم به الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء.