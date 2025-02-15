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شرطة التموين تحبط محاولة بيع 5.5 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء

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شرطة التموين تحبط محاولة بيع 5.5 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 04:29 مساءً - واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها حوالى (5,5) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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