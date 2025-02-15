نائب رئيس الوزراء: لدينا عيادات متنقلة لتقديم الدعم للمصابين من غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 03:32 مساءً -

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إنه يتم فرز وتقييم حالات المصابين الفلسطينيين فور وصولها معبر رفح البري، مشددًا على أنه بداية من فبراير الجاري تم تغيير الاستراتيجية الخاصة باستقبال المصابين، حيث إن هناك نقاط عيادات متنقلة وهي مكتملة بالكامل بأجهزة أشعة وسونار.

وشدد «عبدالغفار»، خلال تصريحات خاصة لقناة «إكسترا نيوز»، على هامش تفقد المساعدات الإنسانية بمعبر رفح، على أن سيارات الهلال الأحمر الفلسطيني تصل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ويتم استلام المصابين ونقلهم عبر سيارات الإسعاف والعمل على إنهاء الأوراق الخاصة بالحالات فيما يخص الجوازات والأوراق الخاصة بالتصاريح.

وأوضح أنه يتم تقديم التطيعمات للأطفال أقل من 10 سنوات من خلال الحجر الصحي بمعبر رفح، وبعد ذلك ينتقل للعيادات المتنقلة لفرز الحالات.

