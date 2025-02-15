ضبط 2000 نسخة كتاب مدرسي بدون تفويض داخل مكتبة فى القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 03:32 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مكتبة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، ببيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض أو تصريح بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المدير المسئول، وبحوزته قرابة 2000 نسخة من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض أو تصريح بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول وإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المكتبة بقصد تحقيق الربح المادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.