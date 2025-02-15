ضبط طالب تعدى على زميله بالضرب بالمطرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب سن 14- مقيم بدائرة القسم) مصاب بكسور بالوجه إثر إدعاء مشاجرة .

بالإنتقال والفحص وبسؤال كلاً من (المصاب ، والدته) ، قررا بحدوث مشادة كلامية بينه وبين زميله (طالب سن 15 - مقيم بدائرة القسم) تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه الأخير بالضرب مما نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته فى حضور والده (عامل - مقيم بذات العنوان) إعترف بإرتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.