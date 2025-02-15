وزيرة التنمية المحلية تشهد المؤتمر السنوي لمؤسسة صناع الخير للتنمية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 03:31 مساءً - د.منال عوض : حريصون علي تعزيز التعاون مع شركاء العمل الأهلي والتنموي لتحقيق العدالة الاجتماعية بالمحافظات

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، المؤتمر السنوي لمؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجاء المؤتمر بعنوان "الشراكات الفعالة للطريق نحو الاستدامة" .

شارك في الافتتاح السيد/ محمد جبران وزير العمل و السفيرة/ نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والدكتور/ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير والدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات والأستاذ / هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير ولفيف من القيادات التنفيذية وقيادات المؤسسات الاقتصادية الكبري وعدد من المسئولين وممثلي المحجمات المدني.

وخلال كلمتها في المؤتمر أعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الهام الذي تنظمه مؤسسة "صناع الخير"، تلك المؤسسة التي أصبحت نموذجًا رائدًا في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف ربوع مصر.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى إن الشراكات الفعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص تمثل حجر الأساس في بناء مستقبل أكثر إشراقًا، حيث لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دون تكامل الجهود وتوحيد الرؤى ، مشيرة إلى أنه ومن هذا المنطلق، تحرص وزارة التنمية المحلية على تعزيز التعاون مع شركاء العمل الأهلي والتنموي، إيمانًا بأن العمل المشترك هو السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية وسد الفجوات التنموية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن هذا المؤتمر يأتي ليؤكد على أهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي كركيزة أساسية في بناء مجتمع متكامل ومستدام، ونحن في وزارة التنمية المحلية نعمل بشكل مستمر على دعم المبادرات التي تستهدف تحسين معيشة المواطن، سواء من خلال تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو دعم جهود التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، أو تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي إلتزام الوزارة بمواصلة دعم المبادرات التنموية التي تحقق الفارق في حياة المواطنين، فمعًا نستطيع أن نبني مستقبلًا أكثر إشراقًا وعدالة لأبنائنا وأجيالنا القادمة.

وأشار مصطفى زمزم ، رئيس مجلس أمناء صناع الخير أن المؤتمر السنوى للمؤسسة هذا العام، استضاف قامات رفيعة من السادة الوزراء والمحافظين وكبار الشخصيات العامة وتم عقده تحت عنوان "الشراكة الفاعلة نحو الطريق إلى الاستدامة" مبادرة تمكين لتاهيل وتدريب مليون مواطن لسوق العمل ليعكس استراتيجية عمل تتبناها صناع الخير تتقاطع بشكل فاعل مع رؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى بناء الجمهورية الجديدة وكذا اهداف التحالف الوطنى الرائدة وتستهدف هذه الاستراتيجية مد جسور التواصل مع الاجهزة التنفيذية للدولة وكافة الجهات الاقتصادية من خلال مسئوليتها المجتمعية من اجل الدفع قدما لعملية التنمية المستدامة فى كل شبر على أرض مصر وبخاصة تنمية وتطوير القرى الأشد احتياجا والارتقاء بالإنسان المصري.

كما شهد الافتتاح القاء كلمات لكل من السيد وزير العمل والسفير نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والدكتور محمد هاني محافظ بني سويف .