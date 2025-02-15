رئيسة المجلس القومى للمرأة تشارك ضمن وفد وزارى وعربى رفيع المستوى في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 03:31 مساءً - -رئيسة المجلس القومى للمرأة تشارك في تعبئة المساعدات الإنسانية تمهيدا لتوصيلها لغزة

-أمل عمار تشيد بجهود وزارتي الصحة والتضامن لادخال المساعدات وعلاج المصابين

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، ضمن وفد وزارى وعربى رفيع المستوى ، يضم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ووفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في زيارة إلى محافظة شمال سيناء، لمتابعة الجهود الطبية والإنسانية المقدمة لدعم الفلسطينين.

ورأس الوفد العربي السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية.

وشاركت رئيسة المجلس القومى للمرأة، الوفد في تفقد قافلة المساعدات الإغاثية والإنسانية، كما شاركت في تفقد المراكز اللوجيستية للهلال الأحمر المصرى بمدينة العريش، فضلا عن مشاركتها في تعبئة المساعدات الإنسانية تمهيداً لتوصيلها إلى قطاع غزة.

وأعربت المستشارة أمل عمار، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الزيارة الهامة لدعم أهالي قطاع غزة، وتوجهت بخالص الشكر إلى نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، بصفتهما رؤساء المكاتب التنفيذية لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، على إتاحة الفرصة لها للمشاركة في هذه الزيارة وإطلاق قافلة مساعدات لدعم أهالي قطاع غزة.

وأثنت المستشارة أمل عمار على مجهودات الهلال الأحمر المصري فى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، والتى استمرت منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى اللحظة، وإقامة المراكز اللوجيستية لدعم قطاع غزة، والتي تشرف على استقبال الشاحنات الإغاثية التى تحمل كافة المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة.

كما أثنت "عمار" على جهود وزارة الصحة في استقبال المصابين وعلاجهم بمستشفيات وزارة الصحة وتقديم كافة أوجه الدعم الصحى لهم، حيث يتم استقبال المصابين في مستشفيات وزارة الصحة والمرافقين يتم تسكينهم في مبني تابع لوزارة التضامن الاجتماعي، والتي تقوم علي رعايتهم وإعاشتهم وتوفير كل احتياجاتهم.

وأعربت رئيسة المجلس عن أمنيتها أن يعود كل شعب فلسطين لأراضيه وأن تنعم المنطقة بالسلام .

وتضمنت الزيارة متابعة استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين يصلون إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح البري، والاطلاع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم في مستشفيات محافظة شمال سيناء، كما تفقد الوفد الوزاري والعربي المخازن اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري، للوقوف على مدى جاهزيتها لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.

شملت الجولة التفقدية معبر رفح البري لمتابعة إجراءات استقبال المصابين والحجر الصحي، والتأكد من سير العمل وفق أعلى معايير الرعاية الطبية، والمستشفيات في شمال سيناءللوقوف على جاهزية الفرق الطبية، وكفاءة الخدمات المقدمة للمصابين، والمخازن اللوجستية للهلال الأحمر المصري لمتابعة عمليات تخزين وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان سرعة تقديم الدعم الإنساني.

يرافق الوفد عدد من قيادات وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى مسؤولين من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في إطار تنسيق الجهود بين الجهات المصرية والعربية لضمان توفير أفضل الخدمات الصحية والإنسانية للمصابين الفلسطينيين الوافدين إلى مصر.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الحكومة المصرية وجامعة الدول العربية على تقديم الدعم الكامل للفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة، وتوفير جميع الاحتياجات الطبية والإنسانية اللازمة لهم.