الحصاد الاسبوعى لانشطة وزارة البيئة خلال الفترة من ٨ -...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 03:31 مساءً - تستعرض وزارة البيئة فى الحصاد الاسبوعي أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وقطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من ٨ - ١٥ فبراير الجاري وتشمل:

- وزيرة البيئة تناقش مع البعثة الفنية للبنك الدولي نتائج تقييم أنشطة مشروع" ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى".

- وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تعلنان تسليم المدافن الصحية في مركز دار السلام وقرية ادفا بمحافظة سوهاج .

- وزيرة البيئة تتفقد المعرض الرابع "لمصوري الطيور البرية في مصر" بدار الأوبرا المصرية ،وتشيد بالصور المعروضة كوسيلة فعالة لنشر ثقافة حماية البيئة وتشجيع السياحة البيئية .

- وزيرة البيئة تستقبل السفير الياباني بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك في مجال تغير المناخ والحد من التلوث البلاستيكي .

- وزيرة البيئة تتفقد موقع مبادرة فيري نايل (Very Nile) بجزيرة قرصاية بنهر النيل .. وتشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومبادرة "فيري نايل"، لتنظيم حملات تنظيف نهر النيل بشكل دوري، وتنفيذ لقاءات توعية لكافة فئات المجتمع .

- وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تشهدان توقيع عقد خدمات الجمع ونقل المخلفات ونظافة الشوارع بين محافظة بورسعيد والشركة البريطانية للنظافة.

- وزيرة البيئة تشارك في احتفالية اليوم العالمي للنمر العربي بالسفارة السعودية وتؤكد حرص مصر والسعودية على دفع مسار العمل البيئي لصالح الشعوب العربية .

- وزيرتا البيئة والتنمية المحلية يناقشان الجهود الحالية والمستقبلية لتطوير المجازر والتوسع فى إنتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية وخطط دعم هذا التوجه البيئي والاقتصادي الهام .

- وزارة البيئة تشارك المجتمع المدنى فى زراعة الطرق المؤدية لمداخل محميتى قارون و وادى الريان بالفيوم، فى اطار ختام المرحلة الأولى من مبادرة "الطريق الاخضر" بزراعة 1,250 شجرة في الطرق المؤدية لمداخل المحميات الطبيعية .

- وزيرة البيئة تستعرض تقريراً حول جهود مؤسسة الطاقة الحيوية فى نشر تكنولوجيا الوقود الحيوي فى مصر....إنشاء ١٩٢١ وحدة غاز حيوي فى ١٩ محافظة مصرية... وإنتاج ٢.١٥٢ مليون متر مكعب سنوى من الغاز، بما يعادل ٨٦ ألف أنبوبة بوتاجاز من الوحدات... إنتاج ٥٠ ألف طن من السماد العضوي ....معالجة ٥٣.٨ ألف طن من المخلفات الحيوانية .

- وزيرة البيئة تلتقى بالعاملين بالإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية لمتابعة سير العمل و بحث آليات تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل...وتوجه بضرورة تحديث الدليل الإرشادى لخطة الطوارئ الوطنية وغرفة العمليات المركزية .

الاثنين الموافق ١٠ فبراير الجاري:

" وزيرة البيئة تناقش مع البعثة الفنية للبنك الدولي نتائج تقييم أنشطة مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى"

- عقد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إجتماعا مع البعثة الفنية للبنك الدولي لمناقشة نتائج الزيارة الحالية فيما يخص مراجعة أنشطة مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولى بتكلفة ٢٠٠ مليون دولار،وقد استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى نتائج مراجعة البعثة خلال الأيام الماضية للأنشطة المنفذة بمختلف مكونات المشروع، ومنها آخر مستجدات مشروع الحافلات الكهربائية والذي من المنتظر تسليم الدفعة الأولى منها قريبا، كما تعرفت على نتائج تقييم البعثة للوضع الراهن لتنفيذ المجمع المتكامل للمخلفات بمدينة العاشر من رمضان، وايضاً آخر مستجدات الإعداد لاغلاق مقلب أبو زعبل بالقليوبية، والأطر الزمنية لتنفيذ الأنشطة المختلفة والإطار المالي، والوقوف على تحديات التنفيذ وكيفية التغلب عليها.كما ناقشت وزيرة البيئة مع البعثة آليات تعزيز إشراك القطاع الخاص في مجال ادارة المخلفات، سواء من ناحية نماذج العقود التي سيتم إبرامها في مختلف أنشطة ادارة المخلفات خاصة في مدينة المخلفات بالعاشر من رمضان، وايضاً آليات الدعم وتقليل المخاطر للقطاع الخاص لتشجعيه على المشاركة، مشيرة إلى إعلان السيد رئيس مجلس الوزراء أن ادارة مختلف أنواع المخلفات ضمن المجالات التي تحصل على حوافز خضراء في قانون الاستثمار الجديد.

" وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تعلنان تسليم المدافن الصحية في مركز دار السلام وقرية ادفا بمحافظة سوهاج"

- أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تسليم المدفن الصحي والواقع بالظهير الصحراوي بقرية نجوع مازن بمركز دار السلام، وأيضاً تسليم المدفن الصحي بالظهير الصحراوي لقرية إدفا بمحافظة سوهاج ، وذلك ضمن جهود الدولة للنهوض بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظات الجمهورية، والتوسع فى إنشاء المدافن الصحية للتخلص الآمن من المخلفات. وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجهود المبذولة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة في محافظة سوهاج وباقي محافظات الجمهورية، مؤكدة أن المشوار الذي بدأ فى بناء المنظومة وتنفيذها مستمر وبنجاح ليس فقط فى استكمال مشروعات البنية التحتية وتوفير فرص عمل، ولكن ايضا الجزء الأهم هو إشراك القطاع الخاص فى بناء تلك المنظومة ، مشيرة إلي حرص الوزارة علي تقييم تنفيذ منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات منذ إقرارها حتى الآن ، والمستهدفات الفترة القادمة والتدخل الفورى للتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالمنظومة بما يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .وأوضحت وزيرة البيئة أن المدفن الصحي بدار السلام تم إنشاؤه على مساحة حوالى ٥ فدان ويشمل خليه الدفن الصحي ، وسيقوم بإستقبال المرفوضات الناتجة عن أعمال المعالجة بمنشأة معالجة المخلفات البلدية الصلبة بدار السلام حيث سيتم استقبال المخلفات المتولدة عن دار السلام وجرجا والبلينا. والمدفن الصحي بقرية إدفا تم إنشاؤه على مساحة 7 فدان، وسيقوم بإستقبال المخلفات المتولدة عن مركز ومدينة سوهاج.ويشمل على خليه الدفن الصحي كما يتضمن الموقع مبني اداري وميزان بسكول ، ومبنى إدارى ، وغرفة للمولدات ، خزان وقود يومى ،وخلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الرشيح ومحاطة بسور من الخرسانة المسلحة ، بالإضافة إلى التجهيزات الأخرى اللازمة لعمليات التشغيل.

الثلاثاء الموافق ١١ فبراير الجاري:

"وزيرة البيئة تتفقد المعرض الرابع "لمصوري الطيور البرية في مصر" بدار الأوبرا المصرية ،وتشيد بالصور المعروضة كوسيلة فعالة لنشر ثقافة حماية البيئة وتشجيع السياحة البيئية"

- قامت الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة بزيارة تفقدية للمعرض الرابع " لمصوري الطيور في مصر" ، المقام بدار الأوبرا المصرية بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، خلال الفترة من 7- 12 فبراير الجارى، تحت رعاية الجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية، برئاسة المستشار محمد هاني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية ورئيس محكمة استئناف القاهرة ، وبحضور أعضاء الجمعية من مصورى الطيور والحياة البرية.وقد تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد ، اروقة المعرض مشيدة بصور الطيور والحياة البرية، مؤكدة أنها تعكس إبداع المشاركين وقدرتهم على توثيق جمال الطبيعة والتنوع البيولوجي بطريقة فنية متميزة، لافتة الى ان هذه الأعمال تسلط الضوء على ثراء الحياة البرية في بلادنا، وتعزز الوعي بأهمية الحفاظ على الطيور وبيئاتها الطبيعية ، كما أن جودة ودقة التصوير والإنتاج الإبداعي لهذه الصور تجعلها وسيلة فعالة لنشر ثقافة حماية البيئة وتشجيع السياحة البيئية.واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على اهتمام الوزارة بدعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تعزيز الوعي البيئي من خلال الفنون البصرية، وتشجيع المبادرات التى تسهم في ترسيخ ثقافة احترام البيئة والتفاعل الإيجابي مع الطبيعة، كما وجهت وزيرة البيئة بضرورة توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية خلال الفترة القادمة لدعمها فى رحلاتها السنوية، والترويج اللازم للصور والافكار الإبداعية للمصوين بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى، والتحضير لتنظيم فعالية كبرى لمعروضات المصورين تزامنا مع اليوم العالمى للطيور المهاجرة القادم .

"وزيرة البيئة تستقبل السفير الياباني بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك في مجال تغير المناخ والحد من التلوث البلاستيكي "

- استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفير إيواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تغيّر المناخ والحد من المخلفات البلاستيكية، وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد التعاون الممتد مع الجانب الياباني في مجال البيئة على مدار اكثر من ٣٠ عام، وكان احد ثمارها المبكرة المركز البيئي الثقافي التعليمي بالفسطاط كأول مركز بيئي متخصص في مصر، وامتد التعاون في العديد من المجالات البيئية ومنها ادارة المخلفات. وأكدت د. ياسمين فؤاد خلال اللقاء ان مصر حريصة على الوفاء بالتزاماتها في اتفاق باريس للمناخ، رغم محدودية تولد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري منها والتي تقل عن ١٪؜ من الانبعاثات العالمية، ويتضح هذا في العديد من الخطوات التي اتخذتها ومنها إصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتحديث خطة مساهماتها الوطنية مرتين في عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ بأهداف طموحة للتخفيف من آثار تغير المناخ، وتعمل على تحديثها للمرة الثالثة حاليا رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، بالإضافة إلى تقديم اول تقرير للشفافية في نهاية ٢٠٢٤، والذي اظهر نجاح مصر في تحقيق اهداف خفض الانبعاثات في عدد من القطاعات بل وتخطت الهدف في قطاع النقل، بما يعكس مدى التزام الدولة المصرية بالتخفيف من آثار تغير المناخ رغم محدودية تمويل المناخ العالمي وأولوية التكيف لمصر.

الأربعاء الموافق ١٢ فبراير الجاري:

"وزيرة البيئة تتفقد موقع مبادرة فيري نايل (Very Nile) بجزيرة قرصاية بنهر النيل .. وتشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومبادرة "فيري نايل"، لتنظيم حملات تنظيف نهر النيل بشكل دوري، وتنفيذ لقاءات توعية لكافة فئات المجتمع"

- قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بزيارة تفقدية لموقع تدوير المخلفات البلاستيكية بجزيرة "قرصاية" بمنطقة الجيزة ، مقر مبادرة فيري نايل (Very Nile)، والذي تشرف عليه كمبادرة للحفاظ على البيئة والعمل على فرز وإعادة تدوير والتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية التي يقوم بتجميعها الصيادين والمتطوعين من نهر النيل. واستمعت د. ياسمين فؤاد، لتفاصيل المشروع ومراحل وإجراءات عملية جمع وتدوير المخلفات التى يتم جمعها من نهر النيل، لافتة إلى أن الجزيرة أصبحت تمثل مقرًا لمشروع استطاع دمج سكان وصيادو الجزيرة فى العمل على تنظيف ورفع المخلفات من النيل، وجعلهم شركاء أساسيين وهو ما كان سببًا فى نجاح المبادرة، كما توفـر المبادرة للسيدات فـــرص عمــل من خـــلال ورشـــة لإعـــادة تدويــر المخلفات البلاستيكية، لتتحول المخلفات على أياديهن لمنتجات صديقة للبيئة.وشهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على هامش الزيارة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بوزارة البيئة ومبادرة "فيري نايل"- شركة بسيطة للاستشارات العامة -، للتعاون والتنسيق وتقديم الدعم الفني فى تنظيم حملات تنظيف نهر النيل بشكل دوري، وتنفيذ لقاءات توعية لكافة فئات المجتمع.

" وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تشهدان توقيع عقد خدمات الجمع ونقل المخلفات ونظافة الشوارع بين محافظة بورسعيد والشركة البريطانية للنظافة "

- شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، صباح اليوم الأربعاء مراسم التوقيع عقد القيام بخدمات الجمع ونقل المخالفات البلدية من الوحدات السكنية والتجارية ونظافة وكنس الشوارع والمرافق العامة من المخلفات بأحياء محافظة بورسعيد ( الشرق – العرب – المناخ – الضواحى – الزهور – الغرب – الجنوب ) ومدينة بورفؤاد وذلك بين المحافظة والشركة البريطانية للنظافة .ومن جانبها أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن توقيع العقد يأتى فى إطار تنفيذ البرنامج الثاني للمنظومة المتكاملة لادارة المخلفات والخاص بعقود التشغيل، لافتة انه سيتم من خلال هذا العقد خدمة أحياء ( الشرق - العرب- المناخ - الضواحي - الزهور- الغرب- الجنوب) ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد ، مشيرة إلى أن الفترة السابقة شهدت تعاوناً وتنسيقاً بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومحافظة بورسعيد فى ضوء قانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وذلك من خلال تقديم الدعم الفني ومراجعة كراسة الشروط والمواصفات،كما قام جهاز شئون البيئة بمراجعة المستندات المقدمة من الشركة لتعديل الموافقة الصادرة لها لتقديم خدمات الجمع والنقل للمخلفات البلدية بعموم الجمهورية تمهيدا لقيام الشركة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقديم خدمات الجمع والنقل للمخلفات البلدية الصلبة. موضحة ان وزارة البيئة تعمل على تقديم الدعم الفني للمحافظات في مجال التعاقد مع الشركات لتقديم وتوفير خدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات، وتشجيع الاستثمار في قطاع المعالجة عن طريق إدخال تكنولوجيات جديدة .وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تكثيف مسئولي الشركة الجهود لضمان نجاح المنظومة في محافظة بورسعيد، مشددة على أن الدولة بحاجة إلى تحقيق تحسن سريع في مستوى النظافة، دون إضاعة الوقت، وأوضحت أن تقديم صورة إيجابية عن الشركات المصرية العاملة في مجال المخلفات والنظافة أمر بالغ الأهمية، خاصة مع الدعم الكبير الذي توفره الحكومة لهذا القطاع الحيوي، مؤكدة أن الحكومة بكافة وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات الجديدة تعمل بروح الفريق الواحد لسرعة تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع فى إطار توجيهات القيادة السياسية حتى يشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى النظافة.

الخميس الموافق ١٣ فبراير الجارى:

" وزيرة البيئة تشارك في احتفالية اليوم العالمي للنمر العربي بالسفارة السعودية وتؤكد حرص مصر والسعودية على دفع مسار العمل البيئي لصالح الشعوب العربية "

- شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في اللقاء الذي نظمه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني بمقر السفارة السعودية، للاحتفال باليوم العالمي للنمر العربي ، واكدت وزيرة البيئة على حرص مصر والمملكة العربية السعودية على دفع مسار العمل البيئي على المستوى العربي لصالح الشعوب العربية، وخاصة في مجال الحفاظ على الحياة البرية، ليصبح بصورة اكثر عمقا، بحيث يتعدى الحفاظ على الكائنات البرية إلى الحفاظ على التراث وموروثات السكان المحليين المرتبطة بها، مسترشدة بإعلان السعودية محمية للحفاظ على النمر العربي، كما تعمل مصر على إعلان محمية للحفاظ على الغزال المصري.واشارت وزيرة البيئة إلى ان السعودية من الدول الأولى التي اهتمت بتخصيص يوم للحفاظ علي النمر العربي، والذي يعد من الأنواع المنقرضة حيث يوجد على الأكثر ٢٠٠ نمر عربي في العالم، في إطار اهتمام السعودية بحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي، وإطلاق مبادرات مهمة لدعم التوازن البيئي وحماية الكائنات المهددة بالانقراض و الاستدامة البيئية. كما هنأت وزيرة البيئة المملكة العربية السعودية علي نجاحها في استضافة المؤتمر الـ16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والمخرجات المهمة الناتجة عنه، مشيرة إلى ان استضافة مصر سابقا لمؤتمر ال14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، يجعل الدولتين قادرتان على اتخاذ الاتفاقيتين كأساس لتنفيذ مسارات التنمية المستدامة وتحقيق فاعلية استخدام الموارد الطبيعية وصونها للأجيال القادمة، تعزيز توحيد الصوت العربي في كافة المحافل الدولية والاتفاقيات متعددة الأطراف، من اجل مصلحة المنطقة.

" وزيرتا البيئة والتنمية المحلية يناقشان الجهود الحالية والمستقبلية لتطوير المجازر والتوسع فى إنتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية وخطط دعم هذا التوجه البيئي والاقتصادي الهام"

- عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعا موسعاً لمناقشة الجهود الحالية والمستقبلية لتطوير المجازر والتوسع فى إنتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية ، وإجراءات إنشاء وحدات البيوجاز بالمجازر، وخطط العمل والتحديات والحلول المقترحة لدعم هذا التوجه البيئي والاقتصادي الهام، وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع على سعي الوزارة للتوسع في إنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي، اتساقًا مع توجه الدولة المصرية لزيادة الصادرات وترشيد استخدام الموارد المائية، وضرورة التحول إلى الأسمدة العضوية كخيار مستدام يدعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، جهود وزارة البيئة في التأكد من مراعاة البعد البيئي في عملية رفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية على مستوي الجمهورية وإنشاء مجازر جديدة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ، والاستغلال الأمثل لكافة المجازر التى تم تطويرها ورفع كفاءتها أو إنشاءها من جديد من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة.

" وزارة البيئة تشارك المجتمع المدنى فى زراعة الطرق المؤدية لمداخل محميتى قارون و وادى الريان بالفيوم، فى اطار ختام المرحلة الأولى من مبادرة "الطريق الاخضر" بزراعة 1,250 شجرة في الطرق المؤدية لمداخل المحميات الطبيعية"

- تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وفى إطار المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة"، شاركت وزارة البيئة مع مؤسسة الشباب للتنمية والإبداع وبالشراكة بين الشبكة العربية والتنمية (رائد) ومركز التعاون المتوسط للإتحاد الدولي لصون الطبيعة فى ختام المرحلة الأولى من مبادرة "الطريق الاخضر" بزراعة عدد من الطرق المؤدية لمداخل المحميات الطبيعية التي تستقبل أعداد من الطيور المهاجرة في محافظة الفيوم؛ حيث تم وضع خطة لزراعة مداخل محميتي وادي الريان وقارون، كخطوة نحو تعزيز مفهوم التنمية المستدامة تساهم في خلق بيئة نظيفة وصحية للأجيال القادمة.ةأكدت وزيرة البيئة أنه تم زراعة الطريق المؤدي لمحمية قارون بعدد ٨٥٠ شجرة من أنواع التوت العماني وشجرة الخيار شمبر ، بمشاركة عدد من الجهات ، وعدد ١٠٠ متطوع من ١٧ جنسية إفريقية.يأتى ذلك فى إطار إستكمال أنشطة "المشروع الاخضر" الذى يعد أحد المشروعات الثلاثة الممولة من برنامج المبادرات الصغرى لمنظمات المجتمع المدني بشمال افريقيا - المرحلة الثالثة PPI OSCAN3 في مصر ،الذي تنفذه مؤسسة الشباب للتنمية والابداع بالتعاون مع قطاعى الفروع و المحميات بوزارة البيئة، والتى تتركز أنشطته علي زراعة الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة"، و في ضوء الاتفاقية الموقعة بين الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" والاتحاد الدولي لصون الطبيعة - مكتب تعاون البحر المتوسط .

السبت الموافق ١٥ فبراير الجاري:

" وزيرة البيئة تستعرض تقريراً حول جهود مؤسسة الطاقة الحيوية فى نشر تكنولوجيا الوقود الحيوي فى مصر....إنشاء ١٩٢١ وحدة غاز حيوي فى ١٩ محافظة مصرية... وإنتاج ٢.١٥٢ مليون متر مكعب سنوى من الغاز، بما يعادل ٨٦ ألف أنبوبة بوتاجاز من الوحدات... إنتاج ٥٠ ألف طن من السماد العضوي ....معالجة ٥٣.٨ ألف طن من المخلفات الحيوانية "

- استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد تقريراً حول جهود مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة فى العمل على التوسع فى تكنولوجيا الطاقة الحيوية فى مصر من اجل خلق خدمات مستدامة لانتاج غاز حيوى والتخلص الآمن من المخلفات العضوية في ظل رؤية مصر ٢٠٣٠.وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن أنشطة مؤسسة الطاقة الحيوية تتضمن انشاء وحدات الغاز الحيوي المنزلية الثابتة والمتنقلة بطاقة انتاجية 2-6 متر مكعب غاز يومي، وكذلك انشاء وحدات متوسطة بطاقة انتاجية من ٥٠ - ٥٠٠ متر مكعب غاز يومى.وقد بلغ عدد الواحدت التى انشأتها المؤسسة منذ انشاءها حتى الآن ١٩٢١ وحدة غاز حيوي موزعين على ١٩ محافظة مصرية ، تنتج ٢.١٥٢ مليون متر مكعب سنوى من الغاز، بما يعادل ٨٦ ألف أنبوبة بوتاجاز، كما بلغت كمية المخلفات الحيوانية التي تعالجها ٥٣.٨ ألف طن، وكمية السماد الذي ينتج حوالي ٥٠ ألف طن، وبلغ عدد المستفيدين من تلك المشاريع ما يزيد عن ٣ الآف نسمة، كما بلغت مساحة الأرض المستفيدة التي تغطيها كمية السماد أكثر من ٦ الأف فدان، ونتج عنها إنشاء حوالي ۳۱ شركة ناشئة ، وخلق ما يقرب من ٩٥ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .

" وزيرة البيئة تلتقى بالعاملين بالإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية لمتابعة سير العمل و بحث آليات تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل...وتوجه بضرورة تحديث الدليل الإرشادى لخطة الطوارئ الوطنية وغرفة العمليات المركزية"

- إلتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالسادة العاملين بالإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية داخل غرفة العمليات بوزارة البيئة لمتابعة سير العمل بالإدارة والتأكيد على ضرورة تطوير الأداء للقيام بالمهام المطلوبة والتعرف على المشكلات التى تواجههم والعمل على حلها ، وبحث أليات تطوير العمل لتسهيل متابعة الازمات والكوارث البيئية الطارئة ، والعمل على تأهيل ورفع قدرات العاملين بالإدارة على التعامل معها ، وخلال اللقاء أستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للسادة العاملين بالإدارة وتعرفت على أهم الإنجازات التى تحققت داخل الإدارة فى مجال مواجهة أزمات التلوث البحرى ومهام كافة العاملين ، حيث أتاحت الفرصة للجميع لعرض آرائهم ومقترحاتهم لتطوير أداء العمل وسبل حل المشكلات التى تواجه سير وتم استعراض الهيكل التنظيمى للإدارة والأدوار والمسئوليات المنوطة بها، كما تم عرض خطط الطوارئ لمكافحة التلوث بالزيت، ومهام مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية بالغردقة ( ايمرسيجا )، و لجنة الانذار المبكر لحماية نهر النيل من التلوث، ومهام مركز السلام لمكافحة التلوث البحري بشرم الشيخ، و الإجراءات الواجب اتخاذها عند تلقي بلاغ بحادث تلوث زيتى، بالإضافة إلى إمكانيات غرفة العمليات المركزية في إدارة الحوادث ، وقد تضمن العرض التقديمى إستعراض عدد البلاغات التي تم إدارتها من غرفة العمليات المركزية. خلال الخمس سنوات الماضية.وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد بعد الإستماع للعرض المقدم من رئيس الإدارة المركزية على ضرورة العمل على تحديث الدليل الإرشادى لخطة الطوارئ الوطنية ، وعرض الخطة الوطنية على مجلس الوزراء تمهيدا لإعتمادها ، مُشيرة إلى ضرورة تحديث غرفة العمليات المركزية من خلال العمل على تشكيل لجنة برئاسة رئيس جهاز شئون البيئة وعضوية المعنيين من الإدارة المركزية للازمات والكوارث بوزارة البيئة وبمشاركة ممثلى الوزارات المعنية ، وممثلى المراكز البحثية ، لافتةً إلى أهمية توقيع بروتوكول تعاون مع الاكاديمية البحرية لتحديث الملفات.وتابعت د. ياسمين فؤاد بأنه سيجرى العمل على تحديث وحدة نظم المعلومات الجغرافية " GIS" الموجودة بالوزارة وتدريب العاملين بالإدارة وكافة الإدارات ذات الصلة على العمل على استخدام البرنامج ،بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين بالإدارة من خلال تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية مع ضرورة تنفيذ تدريبات نماذج محاكاة لحوادث التلوث الزيتى.