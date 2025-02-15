ضبط متهم بالتزوير والنصب على أهالي السويس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 02:35 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - الأحوال المدنية) قيام (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.