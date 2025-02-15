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ضبط متهم بالتزوير والنصب على أهالي السويس

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ضبط متهم بالتزوير والنصب على أهالي السويس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 02:35 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - الأحوال المدنية) قيام (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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