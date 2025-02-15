وسائل إعلام إثيوبية: بلادنا تعرضت لأقوى زلزال منذ شهور

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 02:35 مساءً - أكدت وسائل شبكو "ethiopiainsider" الإثيوبية، أن الزلزال الذي ضرب البلاد ليلة السبت، هو الأكبر من حيث القوة خلال الشهور الماضية.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 6.0 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة تبعد ستة كيلومترات عن مدينة ميتاهارا.

وقال معهد الأبحاث الأمريكي إن الهزات الناجمة عن الزلزال شعرت بها "بقوة شديدة" في مدينة ميتاهارا، لكنها وصلت أيضا إلى عدة مدن، بما في ذلك العاصمة أديس أبابا.

وأشار المعهد إلى أن الهزات في مدينة أواش كانت "متوسطة"؛ وأشار إلى أن حوادث مماثلة وقعت في مدن أداما، وموجو، وبيشوفتو، ودبري بيرهان.

وشهدت والمناطق القريبة من مدينتي ميتاهارا وأواش؛ زلازل متكررة في الأشهر الأخيرة.