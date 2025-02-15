وزير الطيران المدني فى جولة تفقدية لمطار الأقصر الدولي لمتابعة مستوى الخدمات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 02:34 مساءً - قام الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بجولة تفقدية لمطار الأقصر الدولي لمتابعة سير العمل والوقوف على جاهزية التشغيل والخدمات المقدمة بالمطار، وكذا الإطمئنان على انسيابية حركة الركاب داخل صالات السفر والوصول ، هذا و قد كان في استقباله عدد من قيادات المطار، وجاءت هذه الجولة تزامنًا مع احتفالية النادي الأهلي للإحتفاء بالنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية والتي أقيمت بمعبد حتشبسوت في الدير البحري بمحافظة الأقصر، بحضور وزيرى الشباب والرياضه والطيران المدنى، ومسؤولي الإتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، والعديد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال، ورموز الرياضة المصرية والعالمية.

هذا وقد شملت الجولة؛ تفقد صالتي السفر والوصول وكاونترات الجوازات والجمارك ومنطقه سبور الحقائب والحجر الصحي، حيث تم متابعة جاهزية المطار في ضوء كثافة التشغيل، فضلًا عن الوقوف على إنسيابية الحركة الجوية وكذلك عمليات التأمين، حيث تم الإطمئنان على مستويات الخدمات المقدمة للركاب داخل صالات السفر والوصول وجميع المناطق الخدمية الموجودة بالمطار.

وفي هذا السياق،، أكد وزير الطيران المدني على أهمية رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر مطار الأقصر الدولي كواجهة سياحية عالمية جاذبة تشهد توافد الكثير من السائحين من مختلف دول العالم، لاسيما في ضوء ما يشهده المطار من زيادة في حجم الحركة السياحية والجوية خلال الموسم الشتوي الحالي،، مشددًا على ضرورة تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة للركاب ولزائري مصر القادمين من جميع أنحاء العالم بما يليق بالمكانة العالمية التي تحظى بها مدينة الأقصر ولاستضافتها العديد من الفعاليات العالمية والتي تعكس قيمتها الحضارية على خريطة السياحة العالمية.