وزير الصحة: جامعة الدول تخصص 400 ألف دولار وسيارتين إسعاف لدعم القطاع الصحي بغزة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 01:30 مساءً - قال الدكتور خالد عبد الغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة ، في تصريحات صحفية خلال زيارته لموقع المخازن اللوجستية للهلال الأحمر المصري بشمال سيناء ، اليوم السبت ، أن جامعة الدول العربية قررت تخصيص 400 ألف دولار، وعدد سيارتين إسعاف لدعم القطاع الصحي والطبي بقطاع غزة.

وأشار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة ، إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المصرية والعربية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، والعمل على مخفيف معاناة المرضى والجرحى من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة الذي استمر 15 شهرا.

وتفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ووفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، خلال زيارة ميدانية ، المخازن اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري، ومتابعة الاستعدادات الجارية لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.

واستعرض اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء أمام الوفد جهود آلية استقبال المساعدات التي يتم جوا عبر مطار العريش وبرا عبر القوافل وبحرا عبر السفن القادمة من الخارج، كما بين كافة الجهود التي يقوم بها الشباب المتطوعين بالهلال الأحمر في استقبال وفرز وإعادة تجهيز المساعدات قبل أن تنطلق على متن شاحنات إلى معبر رفح البري ومنه إلى قطاع غزة.

وشارك الدكتور خالد عبد الغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة ، شباب الهلال الأحمر المتطوعين في تعبئة كراتين المساعدات الغذائية ، الموجهة إلى الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

ويستكمل الوفد زيارته بمتابعة استقبال الجرحى، والمصابين من الأشقاء الفلسطنين، عبر معبر رفح البري، والخدمات الطبية المقدمة لهم بمستشفيات محافظة شمال سيناء، إلى جانب .

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة تفقد معبر رفح البري، والحجر الصحي بالمعبر، ومستشفيات محافظة شمال سيناء، والمخازن اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري، للتأكد من انتظام العمل، وكفاية أعداد الفرق الطبية، وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الصحة والتضامن، ووفدًا من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.