وزيرة البيئة تلتقى بالعاملين بالإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية لمتابعة سير العمل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 01:29 مساءً - د. ياسمين فؤاد توجه بضرورة تحديث الدليل الإرشادى لخطة الطوارئ الوطنية وغرفة العمليات المركزية

إلتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالسادة العاملين بالإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية داخل غرفة العمليات بوزارة البيئة لمتابعة سير العمل بالإدارة والتأكيد على ضرورة تطوير الأداء للقيام بالمهام المطلوبة والتعرف على المشكلات التى تواجههم والعمل على حلها ، وبحث أليات تطوير العمل لتسهيل متابعة الازمات والكوارث البيئية الطارئة ، والعمل على تأهيل ورفع قدرات العاملين بالإدارة على التعامل معها ، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية والدكتورة إنعام مجاهد رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية.

وخلال اللقاء أستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للسادة العاملين بالإدارة وتعرفت على أهم الإنجازات التى تحققت داخل الإدارة فى مجال مواجهة أزمات التلوث البحرى ومهام كافة العاملين ، حيث أتاحت الفرصة للجميع لعرض آرائهم ومقترحاتهم لتطوير أداء العمل وسبل حل المشكلات التى تواجه سير العمل.

وأستعرضت الدكتورة أنعام مجاهد رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية الهيكل التنظيمى للإدارة والأدوار والمسئوليات المنوطة بها، كما تم عرض خطط الطوارئ لمكافحة التلوث بالزيت، ومهام مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية بالغردقة ( ايمرسيجا )، و لجنة الانذار المبكر لحماية نهر النيل من التلوث، ومهام مركز السلام لمكافحة التلوث البحري بشرم الشيخ، و الإجراءات الواجب اتخاذها عند تلقي بلاغ بحادث تلوث زيتى، بالإضافة إلى إمكانيات غرفة العمليات المركزية في إدارة الحوادث ، وقد تضمن العرض التقديمى إستعراض عدد البلاغات التي تم إدارتها من غرفة العمليات المركزية. خلال الخمس سنوات الماضية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد بعد الإستماع للعرض المقدم من رئيس الإدارة المركزية على ضرورة العمل على تحديث الدليل الإرشادى لخطة الطوارئ الوطنية ، وعرض الخطة الوطنية على مجلس الوزراء تمهيدا لإعتمادها ، مُشيرة إلى ضرورة تحديث غرفة العمليات المركزية من خلال العمل على تشكيل لجنة برئاسة رئيس جهاز شئون البيئة وعضوية المعنيين من الإدارة المركزية للازمات والكوارث بوزارة البيئة وبمشاركة ممثلى الوزارات المعنية ، وممثلى المراكز البحثية ، لافتةً إلى أهمية توقيع بروتوكول تعاون مع الاكاديمية البحرية لتحديث الملفات.

وتابعت د. ياسمين فؤاد بأنه سيجرى العمل على تحديث وحدة نظم المعلومات الجغرافية " GIS" الموجودة بالوزارة وتدريب العاملين بالإدارة وكافة الإدارات ذات الصلة على العمل على استخدام البرنامج ، بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين بالإدارة من خلال تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية مع ضرورة تنفيذ تدريبات نماذج محاكاة لحوادث التلوث الزيتى.

يأتى هذا اللقاء فى إطار حرص الدكتورة ياسمين فؤاد على فتح قنوات تواصل مع العاملين بالوزارة من خلال عقد لقاءات شهرية ، إيماناً بأهمية التواصل والاستماع إلى الآراء والشكاوى والمقترحات ، حيث تعد تلك القنوات بمثابة حلقة اتصال قوية بين القيادة والعاملين ، مما يساهم فى تحسين بيئة العمل ويعزز من فرص النجاح.