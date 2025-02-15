وزيرة البيئة تستعرض تقريراً حول جهود مؤسسة الطاقة الحيوية فى نشر تكنولوجيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 01:29 مساءً - د.ياسمين فؤاد: إنشاء ١٩٢١ وحدة غاز حيوي فى ١٩ محافظة مصرية

... إنتاج ٢.١٥٢ مليون متر مكعب سنوى من الغاز، بما يعادل ٨٦ ألف أنبوبة بوتاجاز من الوحدات

... إنتاج ٥٠ ألف طن من السماد العضوي ....معالجة ٥٣.٨ ألف طن من المخلفات الحيوانية

... تنفيذ ندوات توعوية بمختلف المحافظات لرفع الوعى البيئي بأهمية تكنولوجيا الوقود الحيوي

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد تقريراً حول جهود مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة فى العمل على التوسع فى تكنولوجيا الطاقة الحيوية فى مصر من اجل خلق خدمات مستدامة لانتاج غاز حيوى والتخلص الآمن من المخلفات العضوية في ظل رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن أنشطة مؤسسة الطاقة الحيوية تتضمن انشاء وحدات الغاز الحيوي المنزلية الثابتة والمتنقلة بطاقة انتاجية 2-6 متر مكعب غاز يومي، وكذلك انشاء وحدات متوسطة بطاقة انتاجية من ٥٠ - ٥٠٠ متر مكعب غاز يومى.

وقد بلغ عدد الواحدت التى انشأتها المؤسسة منذ انشاءها حتى الآن ١٩٢١ وحدة غاز حيوي موزعين على ١٩ محافظة مصرية ، تنتج ٢.١٥٢ مليون متر مكعب سنوى من الغاز، بما يعادل ٨٦ ألف أنبوبة بوتاجاز، كما بلغت كمية المخلفات الحيوانية التي تعالجها ٥٣.٨ ألف طن، وكمية السماد الذي ينتج حوالي ٥٠ ألف طن، وبلغ عدد المستفيدين من تلك المشاريع ما يزيد عن ٣ الآف نسمة، كما بلغت مساحة الأرض المستفيدة التي تغطيها كمية السماد أكثر من ٦ الأف فدان، ونتج عنها إنشاء حوالي ۳۱ شركة ناشئة ، وخلق ما يقرب من ٩٥ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .

كما قامت المؤسسة بإعداد عدد من الدراسات حول تكنولوجيات ضغط الغاز الحيوي وتنقيته، وأفضل ممارسات لإنتاج كهرباء من الغاز الحيوي، وتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية لإنتاج الغاز الحيوي بتكنولوجيا التغويز.

وفى مجال نشر الوعى البيئي بتكنولوجيا الوقود الحيوي فقد حرصت مؤسسة الطاقة الحيوية بالتعاون مع الفروع الإقليمية لوزارة البيئة على تنفيذ عدد من ندوات التوعية بعدد من المحافظات ، ومنها محافظات قنا والبحيرة وسوهاج والفيوم، وتناولت هذه الندوات أهمية تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا الوقود الحيوي حيث يعد من أهم المشروعات البيئية التي تضمن تخلص آمن من المخلفات وفى نفس الوقت تحقق عائد اقتصادي للمواطن من خلال توفير غاز حيوي وسماد عضوى، بالإضافة إلى توفير فرص عمل خضراء للشباب.

وفيما يخص الطرق المختلفة والمتوفرة لتقديم طلب لتنفيذ وحدة بيوجاز فيمكن أن يكون من خلال أحد الطرق الآتية:

أولاً : فى حال توفر قيمة الوحدة بالكامل لدى المستفيد ، فيتم التقدم بطلب للمؤسسة لدراسته ومن ثم اتخاذ اجراءات تنفيذها من خلال الشركات المؤهلة لدى المؤسسة .

ثانياً : فى حال عدم توفر قيمة الوحدة كلياً أو جزئياً ، فيوجد طريقين للتنفيذ وهما :

1- فى حال توفر قيمة الوحدة جزئياً لدى المستفيد:

• التقدم بطلب للمؤسسة لترشيح احدى الشركات التى لديها القدرة على التنفيذ ، حيث أن المؤسسة لديها بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

• من خلال هذا البروتوكول من الممكن تنفيذ الوحدات بدعم ٤٠% من قيمة الوحدة و٦٠% يدفعها المستفيد كقرض ميسر.

2- فى حال عدم توفر قيمة الوحدة لدى المستفيد كلياً :

• يتقدم المستفيد الذى يرغب فى تنفيد وحدة بطلب إلى المؤسسة .

• تقوم المؤسسة بفحص كافة الطلبات المقدمة لها وعرضها على الجهات المانحة التى ترغب فى تنفيذ وحدات بيوجاز بالمجان للمستفيدين.

• يتم وضع أولوية للمنطقة التى بها عدد مستفيدين أكثر وبما يتناسب مع العدد المتاح تنفيذه ، وذلك لكى يسهل تنفيذ الوحدات فى نفس المنطقة بطريقة اقتصادية .

جديراً بالذكر أن مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة هى مؤسسة مركزية غير هادفة للربح تم تأسيسها من خلال وزارة البيئة بقرار من مجلس الوزراء في يوليو 2015 وتم قيدها في سبتمبر 2016، وتضم ممثلين من وزارات الانتاج الحربي ، والتنمية المحلية ،والدفاع ، و الهيئة العربية للتصنيع، وجهاز تنمية المشروعات، وهيئة الرقابة المالية ، وتهدف إلى تطبيق ونشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية في مصر عن طريق ازالة كافة العوائق الفنية والمؤسسية والمعلوماتية والمالية مما يسهم في رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحقيق فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية.