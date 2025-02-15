وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى رام الله

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 12:33 مساءً - وصل عددا من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى رام الله، بعد أن تم إخراجهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي ضمن صفقة تبادل الأسرى والرهائن في قطاع غزة.

من جانبه، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "طواقمنا تنقل أسيرين محررين إلى المستشفى بسبب وضعهما الصحي".

ونقلت مركبات تابعة لإدارة سجون الاحتلال‎ أسرى فلسطينيين، استعدادا للإفراج عنهم في الساعات القادمة ضمن الدفعة السادسة لاتفاق غزة".

وأعلن مكتب إعلام الأسرى وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، قائمة أسماء الأسرى المحررين في المرحلة الأولى لعملية التبادل، ليوم السبت الموافق 15 فبراير الجاري.

وتتضمن القائمة 36 أسيرًا من المحكوم عليهم بالمؤبد، إضافة إلى 333 أسيرًا من قطاع غزة جرى اعتقالهم بعد عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر 2023.

وحسب القائمة، فإن 24 من الأسرى المقرر الإفراج عنهم السبت سيُبعدون خارج فلسطين، كما يتضمن كشف المحكومين بالمؤبدات 7 فلسطينيين من مدينة القدس، والآخرين من مدن الضفة الغربية المحتلة.