نائب رئيس الوزراء ووزيرة التضامن ووفد جامعة الدول يفتقدون مواقع تقديم المساعدات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 12:33 مساءً - أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل، أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان ووزيرة التضامن ووفد جامعة الدول العربية يفتقدون عددا من المواقع بالعريش لمتابعة استعدادات تقديم المساعات الإنسانية للشعب الفلسطيني فى غزة.

ويضم الوفد، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ووفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية.

تأتي هذه الزيارة في إطار دعم الجهود المصرية لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء الفلسطينيين، والتأكد من جاهزية المرافق الصحية واللوجستية لمواصلة عمليات الإغاثة.