غياب 6 لاعبين عن الأهلي أمام الإسماعيلى فى الدوري غداً.. تعرف عليهم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 12:33 مساءً - يتواصل غياب الرباعى "يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورضا سليم وكريم فؤاد" عن الأهلى فى مباراة الإسماعيلى بالدوري المصري بسبب الإصابة، فيما يستمر غياب "على معلول" لعدم الجاهزية الفنية والبدنية، بجانب غياب "مصطفى العش" مدافع الفريق بسبب الإيقاف بعد الطرد فى مباراة غزل المحلة الأخيرة بالدوري.

ويستعد الأهلى لمواجهة الإسماعيلى فىالسابعة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويعانى رضا سليم وكريم فؤاد من إصابات طويلة، فيما لا يزال يحيى عطية الله وياسر إبراهيم يؤدون البرنامج التأهيلى للتعافى من الإصابة.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.