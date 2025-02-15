التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي ضد نيوكاسل.. مرموش وهالاند فى الهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 12:33 مساءً - يستضيف فريق مانشستر سيتي، الذي يضم الدولي المصري عمر مرموش، نظيره نيوكاسل يونايتد فى الخامسة مساء اليوم، السبت على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب مانشستر سيتي ونيوكاسل

يتواجد مانشستر سيتي فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، جمعها من 12 فوزًا، 5 تعادلات، و7 هزائم، وسجل 48 هدفًا بينما تلقى 35.

من جانب آخر، يحتل نيوكاسل يونايتد المركز السادس بنفس رصيد النقاط (41 نقطة)، محققًا 12 فوزًا، 5 تعادلات، و7 هزائم، وسجل 42 هدفًا بينما استقبلت شباكه 29 هدفًا.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

يأتي التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي ضد نيوكاسل كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: ماتيوس نونيس، روبن دياز، ناثان آكي، يوشكو جفارديول.

الوسط: نيكو جونزاليس، ماتيو كوفاسيتش، سافينيو.

الهجوم: عمر مرموش، فيل فودين، وإيرلينج هالاند.

مان سيتي ضد نيوكاسل: مرموش يبحث عن أول أهدافه

تعد هذه المباراة هي الأولى للنجم المصري عمر مرموش مع مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد انتقاله إلى صفوف الفريق قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني في الشهر الماضي مقابل 75 مليون يورو.

ويسعى مرموش لتسجيل أول أهدافه مع مانشستر سيتي في مواجهة اليوم، حيث شارك في 4 مباريات مع الفريق السماوي منذ انضمامه، بين الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد، ودوري أبطال أوروبا، دون أن يسجل هدفًا حتى الآن.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ونيوكاسل

حسب موقع "ترانسفير ماركت"، التقى مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في 181 مباراة سابقة، حيث حقق مانشستر سيتي 75 فوزًا مقابل 66 خسارة و40 تعادلًا، مسجلًا 281 هدفًا ومستقبلًا 244 هدفًا.

تبلغ القيمة السوقية لمانشستر سيتي، بطل الدوري في آخر 4 مواسم، 1.30 مليار يورو، بينما تبلغ قيمة نيوكاسل يونايتد 606 مليون يورو. ويعد النرويجي إيرلينغ هالاند هو اللاعب الأعلى قيمة بين الفريقين بقيمة سوقية تبلغ 200 مليون يورو.