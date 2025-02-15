القومى للمرأة ينظم مأموريات تصوير لاستخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان للسيدات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 12:32 مساءً - فى إطار جهود المجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا، نفذ المجلس مأموريات تصوير لاستخراج بطاقات رقم قومى للسيدات بالمجان بمحافظتى البحيرة والغربية، وذلك فى إطار المبادرة الوطنية بطاقتك حقوقك بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وضمن فعاليات مبادرة " انت الحياة" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة،

وقد تضمنت المأموريات استخراج ما يزيد عن ٢٥٠ بطاقة بالوحدة المحلية بمركز زفتى بمحافظة الغربية، وما يقرب من ٣٠٠ بطاقة بقرية أبو المطامير المهدية بمحافظة البحيرة .

وقد شهدت مأموريات التصوير إقبالا كبيرا من السيدات، حيث تعد بطاقة الرقم القومى هى اساس جميع الخدمات التى يتم تقديمها للسيدات وتعمل على تمكينهن من أداء دورهن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي .