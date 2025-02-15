"لا هجرة إلا للقدس".. الفصائل الفلسطينية ردا على خطة ترامب للتهجير (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 10:29 صباحاً - رداً على المحاولات الغير قانونية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم في قطاع غزة، كتبت الفصائل الفلسطينية على لافتات وضعت على منصة الإفراج عن أسرى الاحتلال جنوب قطاع غزة جملة "لا هجرة إلا للقدس".

وأعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، أن المقاومة قررت الإفراج اليوم السبت عن 3 أسرى إسرائيليين.

وذكر أبو عبيدة أن الأسرى الذين سيفرج عنهم هم: (ساشا ألكسندر تروبانوف، وساغي ديكل حن، ويائير هورن).

من ناحية أخرى، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه مستعد لاستقبال الأسرى من نقطة واحدة بعد نحو ساعة في رعيم بغلاف غزة.

وبدأت الاستعدادات لعملية تسليم 3 أسرى إسرائيليين، وذلك ضمن عملية التبادل السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وانتشر عناصر كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة (حماس)، في منطقة خان يونس، حيث تم إعداد منصة لإتمام عملية تسليم الأسرى إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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