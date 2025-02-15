وزير الخارجية والهجرة يلتقي بالمديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 10:28 صباحاً - استكمالاً للقاءاته على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، التقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم ١٤ فبراير ٢٠٢٥، بالسيدة "سيندي ماكين" المُديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي.

أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر للدور الذي يقوم به برنامج الغذاء العالمي، مشيداً بدوره الهام في دعم جهود الإغاثة الإنسانية حول العالم، وكذا بأنشطة ومجالات عمل البرنامج في مصر بما يُسهم في تنفيذ أولوياتنا الوطنية في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، ويُحقق أهداف التنمية المستدامة والأمن الغذائي والتغذية، فضلاً عن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية ودعم اللاجئين والنازحين.

واتصالاً بتطورات الأوضاع في غزة، أعرب السيد وزير الخارجية عن اهتمام مصر البالغ بتردى الأوضاع الإنسانية في القطاع، واستعرض الجهود المصرية المُتواصلة على صعيد الدعم الإنساني المقدم للقطاع.

من ناحية أخري، تطرق الوزير عبد العاطي إلى الاتصالات المكثفة التي قامت بها مصر لتعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان، مشدداً علي استمرارا مصر في الوقوف إلي جانب الشعب السوداني في محنته، ومؤكداً علي أهمية حشد جهود المجتمع الدولي والمانحين لتخفيف وطأة الأزمة علي الشعب السوداني الشقيق.

وفي ختام اللقاء، أشار د. عبد العاطي إلى رغبة مصر في تعزيز الشراكة مع البرنامج لمعالجة الأسباب الجذرية لغياب الأمن الغذائي في الدول النامية، وتلبية الاحتياجات العاجلة للبلدان النامية المستوردة للأغذية، مؤكداً على شروعها في التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة لبناء مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب على الأراضي المصرية لضمان أمن الغذاء، وتعزيز سلاسل الإمداد ذات الصلة، وهي المبادرة التي أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية خلال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في نوفمبر ٢٠٢٤.