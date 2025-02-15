سويلم يتابع موقف ”منظومة تطهيرات الترع والمصارف” و ”منظومة المناوبات” بالإدارات العامة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 09:31 صباحاً - - تسجيل ٢٧ ألف أمر تطهير لترع ومصارف على المنظومة ، وإدخال بيانات المناوبات لعدد ٤٢٧٥ ترعة

- تقييم أداء الشركات والمقاولين العاملين فى مشروعات التطهيرات

الدكتور سويلم :

- تطهير الترع والمصارف يمكنها من القيام بوظيفتها الأساسية بإمرار التصرفات المائية خاصة خلال الموسم الصيفي

- التوجيه بالتحديث الدائم لقاعدة بيانات المقاولين واستخدامها كأداه للتقييم مستقبلاً

- تطبيق المناوبات سيُمكن المزارعين مع معرفة مواعيد المناوبات على الترع القائمين بالرى عليها ، وإمكانية إستخدامه بسهولة من خلال الهواتف المحمولة

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً يستعرض موقف "منظومة متابعة تطهيرات الترع والمصارف" و "منظومة المناوبات" بالإدارات العامة للرى والصرف بالمحافظات .

وأشار التقرير إلى أن عدد الأوامر المسجلة على المنظومة تقدر بـ ١٨٢٠٠ أمر تطهير ضمن عدد ٣٣٤ عقد لتطهير الترع ، وعدد ٩٠٣٧ أمر تطهير ضمن عدد ١٥٠ عقد لتطهير المصارف ، حيث صرح الدكتور سويلم أن عمليات تطهير الترع والمصارف تمكنها من القيام بوظيفتها الأساسية والمتمثلة فى إمرار التصرفات المائية خاصة خلال الموسم الصيفي الذى قد يشهد موجات من الحرارة العالية على غرار الأعوام السابقة .

كما استعرض التقرير شمول "منظومة متابعة تطهيرات الترع والمصارف" لبيانات دقيقة للشركات والمقاولين العاملين فى مشروعات تطهيرات الترع والمصارف ، والتى تتضمن تقييم لأداء المقاولين ومدى كفاءة الأعمال المنفذة منهم على مستوى جميع الإدارات ، حيث وجه الدكتور سويلم بمراجعة قاعدة البيانات وإمدادها الدائم بموقف ومستوى أعمال كل مقاول كأداه لتقييم المقاولين ليتم الإعتماد عليها لاحقاً فى إجراءات إسناد أعمال الصيانة والتطهيرات للمقاولين من عدمه طبقا للقوانين المنظمة فى هذا الشأن .

كما استعرض التقرير موقف ادخال البيانات على التطبيق الخاص بمناوبات الرى ، حيث تم إدخال بيانات المناوبات لعدد ٤٢٧٥ ترعة وجارى الاستكمال ، وقد صرح الدكتور سويلم أن هذا التطبيق سيُمكن المزارعين مع معرفة مواعيد المناوبات على الترع القائمين بالرى عليها ، وسيُمكن إستخدام التطبيق بسهولة من خلال الهواتف المحمولة .