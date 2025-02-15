وزير الصحة ووزيرة التضامن ووفد الأمانة العامة للجامعة العربية يبدأون زيارة لعدد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 09:31 صباحاً - يبدأ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ووفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، صباح اليوم السبت، زيارة لمحافظة شمال سيناء.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة الدكتور خالد عبدالغفار، متابعة استقبال الجرحى، والمصابين من الأشقاء الفلسطنين، عبر معبر رفح البري، والخدمات الطبية المقدمة لهم بمستشفيات محافظة شمال سيناء، إلى جانب تفقد المخازن اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري، ومتابعة الاستعدادات الجارية لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر أن تتضمن الزيارة تفقد معبر رفح البري، والحجر الصحي بالمعبر، ومستشفيات محافظة شمال سيناء، والمخازن اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري، للتأكد من انتظام العمل، وكفاية أعداد الفرق الطبية، وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الصحة والتضامن، ووفدًا من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.