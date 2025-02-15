قيادات وزارة الخارجية تبحث جهود جذب الاستثمار مع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 06:31 صباحاً - في إطار دور وزارة الخارجية فى دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية وجذب الاستثمار الاجنبى، والتعاون القائم بهذا الشأن مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استقبلت وزارة الخارجية السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، علي رأس وفد رفيع من قيادات الهيئة، حيث عُقد اجتماع مع عدد من مساعدي وزير الخارجية وقيادات الوزارة.

تناول الاجتماع، الذي نظمه قطاع العلاقات الاقتصادية الدولية والإقليميّة بالوزارة، التأكيد علي الأهمية الكبري التي توليها وزارة الخارجية للترويج للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تعد من اهم مشروعات التنمية الاقتصادية في مصر. كما تناول النقاش استعراض النجاحات الكبيرة التي حققتها المنطقة الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة في جذب الاستثمار والتطوير المستمر من اجل تعزيز تنافسيتها في السوق العالمية.

وقد اهتمّ مساعدو وزير الخارجية بالتعرف علي رؤية واهداف الهيئة اتصالا بالاستثمارات والقطاعات المستهدفة، من اجل تنسيق ودعم الجهود المبذولة من البعثات المصرية في الخارج للترويج للإمكانات اللوجيستية الفريدة للمنطقة الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة بها. كما شهد الاجتماع مناقشات تفصيلية حول سبل تعزيز التعاون وخطط ومقترحات العمل المستقبلية لجذب مزيد من الاستثمارات والشراكات من مختلف المناطق الجغرافية في العالم.