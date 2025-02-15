وزارة الخارجية تشارك في اجتماعي كبار المسئولين للاتحاد من أجل المتوسط ومجلس...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 06:31 صباحاً - شارك السفير وائل حامد، مساعد وزیر الخارجية للشئون الأوروبية، يوم ١٢ فبراير ٢٠٢٥ في اجتماع مجلس محافظي مؤسسة أناليند في برشلونة، حيث أعاد تأكيد اهتمام مصر البالغ بدعم أعمال المؤسسة التي تتخذ من مكتبة الإسكندرية مقراً لها، وأشار إلى النشاط الكبير الذي تتسم به مساهمات مصر في هذا المجال من خلال الشبكة الوطنية لمؤسسات المجتمع المدني، وأن اختيار الإسكندرية كعاصمة للثقافة في البحر المتوسط يأتي تتويجاً لهذا الدور باعتبار أن مصر تعتبر الجسر الحقيقي للتواصل الفكري والثقافي بين شعوب البحر المتوسط استمراراً لقيمها الحضارية التي ترفض العنف وكراهية الآخر وازدراء الأديان وتدعو للتقارب والإخاء ونشر قيم التعايش والتسامح.

كما شارك مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية أيضاً في اجتماع كبار المسئولين في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، حيث أشار عند تناول الشق السياسي من أعمال الاتحاد، ممثلاً للمجموعة العربية، إلى أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث، وضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة بشكل يضمن بقاء أبناء القطاع على أرضهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية مع تأكيد أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم لن يسهم في التوصل لتسوية عادلة لقضيتهم بل من شأنه أن ينسف جهود الهدنة الراهنة ويترتب عليه تصفية القضية الفلسطينية.

كما ناشد السفير /وائل حامد المجتمع الدولي، باسم المجموعة العربية، ببدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين بما يضمن معالجة جذور وأسباب التوتر في الشرق الأوسط والتوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧.

وقد ناقش اجتماع كبار مسئولي الاتحاد من أجل المتوسط كذلك الموضوعات المتعلقة بالتعاون الإقليمي في مجالات الطاقة والمناخ، والشئون الاجتماعية والمدنية، والنقل والطاقة، والتنمية الاقتصادية والتوظيف، وغيرها من الموضوعات التي تهدف إلى خلق منطقة مشتركة من التعاون والإزدهار لجميع شعوب المنطقة التي تلتزم بأسس التعايش والتعاون والاحترام المتبادل التي تتوافق عليها الشعوب العربية والأوروبية في إطار الاتحاد من أجل المتوسط.