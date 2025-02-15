لقاء سفيرة جمهورية مصر العربية في برازافيل مع وزيرة الثقافة والسياحة والفن

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 06:31 صباحاً - التقت السفيرة إيمان ياقوت، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الكونغو، بالسيدة Marie-France Lydie Helene، وزيرة الثقافة والسياحة والفن الكونغولية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الفني والثقافي، بالإضافة إلى استقبال الأفواج السياحية الكونغولية في مصر.

حرصت السفيرة إيمان ياقوت خلال اللقاء على التأكيد على اهتمام مصر بتبادل الخبرات مع الجانب الكونغولي فيما يخص تطوير المتاحف وترميم والحفاظ على المقتنيات الأثرية، فضلاً عن تطلعنا لاستقبال الوزيرة الكونغولية أثناء افتتاح المتحف المصري الكبير.

من جانبها، أكدت الوزيرة على العلاقات الثقافية والفنية الممتدة، مشيرةً إلى تطلعها لمشاركة مصر في المهرجان الأفريقي للموسيقى والمقرر عقده في شهر يوليو ٢٠٢٥.