لقاء سفير جمهورية مصر العربية مع رئيس وزراء مالي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 06:31 صباحاً - التقى السفير محمد الجمال سفير جمهورية مصر العربية في مالي، مع الجنرال "عبد الله مايجا" رئيس الوزراء المالي.

أشار السفير المصري خلال اللقاء إلى أن مصر ومالي تجمعهما روابط وعلاقات تاريخية وطيدة، مؤكداً على أن المرحلة الراهنة تشهد زخماً في التعاون بين الدولتين الشقيقتين، وهو ما انعكس على زيادة وتيرة الزيارات الرسمية، وآخرها زيارة وزيري الخارجية والدفاع الماليين إلى القاهرة أوائل شهر ديسمبر 2024. وأضاف السفير أن تحقيق الأمن والاستقرار، ودعم العملية التنموية، وتعزيز التعاون الاقتصادي يأتي ضمن أولويات العمل المشترك بين الدولتين. وأعرب عن استعداد مصر الدائم لتقديم الدعم لتلبية احتياجات الجانب المالي في مواجهة التحديات المُحدقة.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء المالي عن عميق تقديره للدعم المُستمر الذي تقدمه مصر لمالي، مُشيداً بالتجربة المصرية الرائدة في مكافحة الارهاب، ورغبة الجانب المالي في الاستفادة من هذه التجربة. هذا، وأكد رئيس الوزراء تطلعه للدفع بأطر التعاون مع مصر في كافة المجالات، ومن بينها الأمن، والطاقة، والصحة، والثقافة. وثمن رئيس الوزراء المالي الدورات التدريبية، وبرامج بناء القدرات التي تقدمها مصر للكوادر المالية في مختلف التخصصات، مؤكداً على أنها تساهم بشكل رئيسي في تطوير القدرات المؤسسية المالية.