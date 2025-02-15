نائب وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع عدد من وزراء خارجية ورؤساء وفود...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 06:31 صباحاً - على هامش مشاركته في أعمال اليوم الثاني للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، نيابة عن السيد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أجرى السيد السفير/ أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية، عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية كل من زامبيا، وغانا، وجامبيا، وموزمبيق، وليسوتو، والقائم بأعمال وزير خارجية إسواتيني، وسكرتير عام وزارة الخارجية الموريشية، ونائبة وزير خارجية الرأس الأخضر.

تناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون بين مصر وتلك الدول في الإطارين الثنائي والمتعدد الأطراف في إطار الاتحاد الأفريقي، كما تم تبادل الرؤى حول أهم القضايا التي تهم الساحة الأفريقية والبنود المطروحة على أجندتي عمل المجلس التنفيذي وقمة الاتحاد الأفريقي، ولا سيما موضوعات السلم والأمن في القارة، وكذلك الترشيحات الدولية والإقليمية.