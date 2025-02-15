”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يشارك في فعاليات المؤتمر الإقليمي الثاني لضعف البصر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 03:35 صباحاً - "إيمان كريم" :

- تؤكد على حرص المجلس على دعم أسر الأطفال من ذوي الإعاقة..والعمل على تلبية احتياجاتهم..وإدماجهم في المجتمع بشكل كامل

ـ استراتيجية عمل المجلس تهدف إلى بناء جسور تواصل وتعاون مع الجهات والهيئات المعنية في كل ما يخص الأطفال ذوي الإعاقة

ـ المجلس يقدر جهود المجتمع المدني في العمل على وضع وتعديل وتنفيذ السياسات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية..وإجراء أبحاث مستمرة حول وضعهم واحتياجاتهم في مصر

شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في فعاليات المؤتمر الإقليمي الثاني لضعف البصر، الذي جاء تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وبتنظيم من مؤسسة بصيرة، خلال الفترة من 12 الى 13 فبراير الجاري، جاء بحضور ممثلى وزارة التضامن، ووزارة الصحة والسكان.

وفي سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة، على حرص المجلس على دعم أسر الأطفال من ذوي الإعاقة، والعمل على تلبية احتياجاتهم، والعمل على إدماجهم في المجتمع بشكل كامل، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية للأسر حول كيفية التعامل مع الأطفال من ذوي الاعاقة البصرية، فضلاً عن تقديم المشورة من خلال الخط الساخن للمجلس 16736، لافته أن المجلس يعمل بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية على تقديم الدعم اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم خدمات التأهيل لهم، وتوفير قوافل طبية في بعض المحافظات للكشف المبكر عن الإعاقات.

أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن استراتيجية عمل المجلس تهدف إلى بناء جسور تواصل وتعاون مع الجهات والهيئات المعنية في كل ما يخص الأطفال ذوي الإعاقة، وخاصة ذوي الإعاقة البصرية، بما يدعم على دمجهم بشكل كامل فى المجتمع، واكتشاف قدراتهم ومهاراتهم وامكانياتهم، والعمل على تنميتها، بما يدعم تغيير الصور النمطية السلبية عنهم، ويسهل دمجهم فى المجتمع بالشكل الكامل، مشيرة أن المجلس يعمل بالتعاون مع وزارة الصحة على تقديم برامج التدخل المبكر وخدمات التأهيل وإعادة التأهيل المتكامل.

أكدت أن المجلس يقدر جهود المجتمع المدني في العمل على وضع وتعديل وتنفيذ السياسات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وإجراء أبحاث مستمرة حول وضعهم واحتياجاتهم في مصر، لافته أن عملية إجراء الأبحاث تتطلب تطبيق المنهجيات المتبعة على نطاق العالم في مجال تعليم المكفوفين والتأهيل وإعادة التأهيل، ومساعدتهم في تحقيق الاستقلالية لهم.

تابعت أن المجلس يسعى لبناء الشراكات مع الجهات والهيئات التي لها خبرة في مجالات رعاية وحماية الأطفال، خاصة الأطفال ذوي الإعاقة من أجل العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.