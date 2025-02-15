انطلاق فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية تحت شعار ”مصر بتتكلم حرفي”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 03:35 صباحاً - قامت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بأفتتاح معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية» بمشاركة رئيسة الامانة الفنية للتحالف الوطني وبحضور وزيرة التنمية المحلية ومستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية والذي يقام بكايرو فستيفال سيتي مول بالقاهرة الجديدة، ويستمر حتى 28 فبراير الجاري.

ويقام المعرض هذا العام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" ويستضيف أكثر من 400 عارض من مختلف محافظات مصر، كما تحل سيناء "أرض الفيروز" ضيف شرف المعرض في نسخته الجديدة.

شهد الافتتاح حضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيس المجلس القومي للمرأة، ومريم الجمال عضو اللجنة التنفيذية ببنك الإسكندرية ، ودكتور خالد السعيد رئيس الأمن والعلاقات الحكومية، وفريدة القطان رئيس المسؤولية الاجتماعية وخلق قيم مشتركة، وتامر فوده، رئيس قطاع إدارة الممتلكات والأصول وعضو مجلس إدارة مجموعة الفطيم العقارية في مصر ولفيف من الإعلاميين ورجال الأعمال والمستثمرين.

يُعد معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" منصة هامة لدعم الصناعات اليدوية والتراثية المصرية، حيث يجمع بين العارضين من مختلف المحافظات لعرض منتجاتهم المتميزة. كما يتيح المعرض الفرصة للزوار للاطلاع على أحدث الإبداعات في مجال الحرف اليدوية والتراثية، واقتناء منتجات فريدة تعبر عن الهوية المصرية.

يُشيد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكل الجهود الوطنية المبذولة لدعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية، ويؤكد التزامه بتعزيز الشراكات مع كافة الجهات المعنية التي تساهم في مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر .