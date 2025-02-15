وزير الخارجية والهجرة يلتقي بالمُفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 02:26 صباحاً - استكمالاً للقاءاته على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، التقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الجمعة ١٤ فبراير ٢٠٢٥، بالسيد " فالديس دومبروفسكي" المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية.

في مُستهل اللقاء، هنأ السيد وزير الخارجية المفوض الأوروبي على توليه مسئولية ملفات الاقتصاد والإنتاجية ضمن تشكيل المفوضية الجديدة، وأعرب عن التطلع لتعزيز علاقات التعاون القائمة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الاستفادة من الزخم المصاحب لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

في سياق متصل، أشار الوزير عبد العاطي بأن مصر لديها إمكانات اقتصادية واعدة، وتولي أهمية خاصة للتعاون الاقتصادي والتجاري مع الاتحاد الأوروبي باعتباره أحد أهم ركائز تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. وأضاف بأن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار في دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحرص على تذليل كافة العقبات التي يواجهها المستثمرون في مصر. كما استعرض الإمكانات والمزايا التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمستثمرين الأوروبيين، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تعد مصر طرفاً فيها للتصدير إلى الأسواق الأفريقية.