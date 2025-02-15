شهادة مسئول جمعية إغاثة كويتية من أمام معبر رفح: شاحناتنا تدخل غزة ولم يطلب منا أحد مقابل ولم ندفع جمارك

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 12:33 صباحاً - أكد جاسم التمار مستشار رئيس مجلس إدارة جمعية السلام الإنسانية والخيرية الكويتية وعضو وفد المساعدات إلى قطاع غزة، أن الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة لا يحصل عليها أي مقابل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب: "الشاحنات تدخل إلى غزة بشكل متواصل وخلال تواجدي فى معبر رفح لم ندفع أي رسوم على دخول الشاحنات، ولم يطلب أي مواطن مصري أو مسئول مصري منا او من غيرنا دفع مقابل لدخول الشاحنات"، مشددا على أن كل المصريين يدعموا إدخال كل المساعدات إلى قطاع غزة.

وتابع: "نحن نتكلم بالصدق ونقول ما حدث أمام معبر رفح.. ونحن ندخل قوافل منذ بدء الحرب فى قطاع غزة.. والناس فى مصر كلها تدعم غزة بداية من الهلال الأحمر المصري والجميع يدعم غزة.. والموضوع كله تسهيلات وأنا موجود كل شهر.. والقوافل تدخل غزة بسهولة ويسر بدون أي مقابل".