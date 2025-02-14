«صرخة فلسطينية في وجه ترامب».. وقفة احتجاجية بالنصيرات في غزة ضد مخطط التهجير

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 فبراير 2025 06:32 مساءً -

حالة من القلق تسود الشارع الأمريكى بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خطته بشأن قطاع غزة والتى تهدف لتهجير الفلسطينيين من أرضهم واستيلاء أمريكا على القطاع، فقد أعرب العشرات من نواب الكونجرس الأمريكى عن رفضهم لـ خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة، وكتب 145 نائبا خطابا موجه إلى ترامب يحثونه فيه على التراجع عن تصريحاته.

وجاء فى نص الخطاب: نكتب إليك لحثك على التراجع عن تصريحاتك الخطيرة فى 4 فبراير 2025، التى أعلنت فيها عن تهجير دائم للشعب الفلسطينى من قطاع غزة ، وأن الولايات المتحدة ستستولى على الأرض وتمتلكها وتحولها إلى ريفييرا الشرق الأوسط.