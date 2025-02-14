إحباط محاولات بؤرتين إجراميتين جلب كمية من الأسلحة والمواد المخدرة ومصرع عنصرين شديدى الخطورة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 فبراير 2025 06:32 مساءً - إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وردت معلومات أكدتها تحريات إدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن الأسكندرية والبحيرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام بؤرتين إجراميتين تضمان 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، بجلب أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة ومواد مخدرة للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصرين إجراميين شديدى الخطورة سبق إتهامهما فى عدد من الجنايات، أبرزها مخدرات، سلاح بدون ترخيص، مقاومة سلطات، إطلاق أعيرة نارية، ومحكوم على أحدهما بالسجن المؤبد فى قضية سرقة بالإكراه.

وضُبط الآخرين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة عبارة عن 10 كيلو جرام حشيش، 4000 قرص لعقار "التامول"، 15 بندقية "آلية – خرطوش"، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .