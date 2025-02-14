جلسة «الهوية الوطنية» للحوار الوطني توصي بـ"ضرورة تيسير إجراءات التصوير السينمائي العالمي بالمواقع المصرية وتخفيض نفقاته"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 فبراير 2025 06:32 مساءً - مشاركات عديدة قدمها فنانون ومثقفون مصريون أثناء جلسة "الهوية الوطنية" في المحور الثقافي للحوار الوطني، أوصت في النهاية ب"ضرورة تيسير إجراءات التصوير السينمائي العالمي بالمواقع المصرية وكذلك تخفيض نفقاته"، لما في ذلك من دور في نشر التراث المصري وثقافتنا المصرية على نطاق عالمي أوسع، ينتج عنه ترويج للسياحة وزيادة للدخل القومي، وكذلك توثيق وحفاظ على هويتنا ومكوناتها.

وتلك التوصية الجديدة للحوار الوطني اتخذت فيها الحكومة المصرية خطوات تجعلها قيد التنفيذ الآن، إذ أصدرت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في بيان لها تؤكد على عمل الوزارة على إصدار مقترح التشريعات اللازمة لتنظيم هذا الشأن.

واستكمالاً للنقاشات الثرية من كافة العقول المصرية التي تقدم دائمًا توصيف المشكلة ومقترحات حلولها وآليات تنفيذ تلك الحلول ، يسعدنا دومًا استقبال مقترحاتكم فيما يخص هذه التوصية وغيرها من توصيات الحوار الوطني