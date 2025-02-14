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إكسترا نيوز: معبر رفح يستعد لاستقبال الدفعة الـ13 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين

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إكسترا نيوز: معبر رفح يستعد لاستقبال الدفعة الـ13 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 فبراير 2025 05:26 مساءً - قال محمد عادل، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من معبر رفح، إن هناك انتشار كبير لسيارات الإسعاف أمام معبر رفح حيث أن المعبر اليوم بصدد استقبال الدفعة الثالثة عشر من المصابين والجرحى القادمين من قطاع غزة لكي يتلقوا العلاج والعناية الطبية.

 

وأضاف «عادل»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير كافة أشكال الدعم والرعاية الطبية للمصابين والجرحى الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 500 مصاب وصلوا بالفعل إلى معبر رفح وتوجهوا إلى المستشفيات المصرية ليتلقوا العلاج والرعاية الطبية خلال الأيام القليلة الماضية.

 

وتابع: «هناك العديد من الإجراءات الطبية تخضع لها كل الحالات بمجرد وصولها إلى معبر رفح ومن بينها الحجر الصحي الذي يتأكد من عدم وجود أي أمراضي أو اوبئة قد تكون ناقلة للعدوى ومن ثم يتم التشخيص الأولى للحالات وبعدها يتم توجيه الحالة إلى المستشفى لتلقي العلاج والعناية».

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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