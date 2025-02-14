معلومات هامة عن استاد الأهلي قبل إعلان تفاصيل "مشروع القرن"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 فبراير 2025 04:29 مساءً - يترقب الشارع الرياضي المصري بصفة عامة والأهلاوي على وجه الخصوص إحتفالية النادي الأهلي مساء اليوم ،الجمعة، بمعبد حتشبسوت بالدير البحري في الأقصر بمناسبة وصول النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية ، والتي ستشهد الحدث الأهم وهو الإعلان عن تفاصيل "ستاد الأهلي" المُزمع إنشاؤه الفترة المقبلة.

في التقرير التالي ، ترصد "صوت الأمة" أهم 10 معلومات عن استاد الأهلي الذي يُمثل "مشروع القرن" بالنسبة لمجلس إدارة النادي وجماهير الفريق.

قامت شركة أمريكية بتصميم ستاد الأهلي الذي سيُقام بفرع النادي بالشيخ زايد

تم تصميم شكل الاستاد على أحدث النظم العالمية سواء في أرضيته التي تسمح بالصيانة الدورية دون تعطيل وفى زمن قياسي، وبما يسمح بمواجهة الظروف المناخية

عملية الإنشاء سوف تتم من خلال تحالف شركات مصرية وإماراتية وتستغرق 4 سنوات.

سعة الاستاد 42 ألف متفرج غير قابلة للزيادة، بأي شكل، لأنه سيزود بسقف مغطى لتجنب الأمطار ومواجهة كل الظروف المناخية، كما يتضمن التصميم وجود درجات معينة للمشجعين فيه، بجانب عدم وجود تراك، لتكون الجماهير قريبة للغاية من اللاعبين

الجهات الممولة والمنفذة للأستاد سوف تحصل على حق الانتفاع لـ 25 عاما قبل انتقال الملكية بالكامل إلى الأهلي.

يشمل المشروع مدينة رياضية تضم متحف ومستشفى وجامعة ومراكز تسوق وخدمات تجارية.

سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى تبدأ مطلع مارس 2025 وتضم الاستاد الرسمى والمتحف والفندق بتكلفة 4 مليارات جنيه، وعقب نهاية الأولى تنطلق المرحلة الثانية، التى سوف تضم جامعة رياضية وملاعب فرعية ومولا ومتاجر رياضية ومستشفى رياضيا تخصصيا باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه أخرى.

تتولى شركة القلعة الحمراء المنبثقة من شركة الأهلى للإنشاءات الرياضية الإشراف على التنفيذ بمشاركة 16 شركة تتولى كل الأمور من الإنشاء حتى إدارة تلك المنشآت،

اتفقت شركة القلعة الحمراء مع واحدة من أشهر سلاسل الفنادق العالمية لإدارة فندق الأهلي الذى سيكون قادرا على استقبال معسكرات الفرق العالمية، بجانب توفير مبالغ مالية كبيرة للأهلى وفرقه الرياضية فى إقامة المعسكرات بالفنادق الأخرى.

أعلن الأهلي تسلمه بشكل رسمي رخصة الحفر الخاصة باستاد النادي من هيئة المجتمعات العمرانية بعد سداد الرسوم المالية المقررة حيث حصل على الرخصة يوم الأربعاء 12 فبراير 2025