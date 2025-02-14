نعي وزير التخطيط الأسبق خالد أمين عبد الله

رياض - احمد صلاح - نعى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وزير التخطيط الأسبق الدكتور خالد أمين عبد الله، الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي. وأعرب رئيس الوزراء عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد، متمنياً لهم الصبر والسلوان.

وقد أشاد رئيس الوزراء بالدور الكبير الذي لعبه الدكتور خالد أمين عبد الله خلال فترة عمله كوزير للتخطيط بين عامي 1990 و1991، حيث ساهم في وضع العديد من السياسات التي كان لها أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني.

بالإضافة إلى عمله الحكومي، كان الدكتور خالد أمين عبد الله أستاذاً ومحاضراً في عدد من الجامعات الأردنية، حيث ترك إرثاً أكاديمياً كبيراً من خلال أبحاثه ودراساته التي ساهمت في تطوير التعليم العالي في الأردن.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بدعاء للمرحوم بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان، مؤكداً على أن إسهامات الفقيد ستظل خالدة في ذاكرة الوطن.