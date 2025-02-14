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مصدر مصري: مصر تتحمل أعباء كبيرة لتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية إلى غزة

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مصدر مصري: مصر تتحمل أعباء كبيرة لتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية إلى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 فبراير 2025 03:32 مساءً - أكد مصدر رسمي مصري أن مصر توفر نحو 70% من المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة دون أن تتلقى أي رسوم، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

 

كما قال المصدر المصري الرسمي إن مصر كانت ولا تزال داعمة للقضية الفلسطينية وتتحمل أعباء كبيرة لتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية إلى القطاع في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، داعية المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه للفلسطينيين وتكثيف الجهود لمساعدتهم على تجاوز الكارثة الإنسانية التي يعانون منه.

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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