القبض على عاطل متهم بقتل شاب في عين شمس باستخدام سلاح أبيض

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 فبراير 2025 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص توفى متأثراً بإصابته بجرح طعنى بالصدر إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم .

بالإنتقال وبسؤال شقيق المجنى عليه أقر بحدوث مشاجرة بين شقيقه و(عاطل) بسبب خلافات مالية بينهما ، قام على إثرها الأخير بالتعدى على شقيقه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته التى أودت بحياته .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار اليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.