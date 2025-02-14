عبر معبر رفح.. تواصل دخول المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 فبراير 2025 10:30 صباحاً - واصلت مصر اليوم الجمعة، إدخال دفعات جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، ضمن الجهود المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة بالقطاع.

وتأتي هذه الجهود استكمالًا لدور مصر المحوري في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للأشقاء الفلسطينيين والذي يتواصل يوميا.

وأفادت مصادر بمعبر رفح أن دفعات المساعدات التي دخلت اليوم شملت عشرات الشاحنات المحملة بالإمدادات الإنسانية الأساسية، بالإضافة إلى ذلك، تضمنت الشاحنات كميات من الوقود وغاز الطهي، والتي تمثل عنصرًا حيويًا في مواجهة الأزمات اليومية التي يعيشها سكان القطاع.

وأكدت المصادر أن دخول هذه المساعدات يجري وفق خطة عمل منظمة تتم بالتنسيق المستمر مع الهلال الأحمر المصري والهيئات الدولية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق أولويات محددة تأخذ في الاعتبار احتياجات السكان العاجلة.

ومنذ دخول وقف اطلاق النار في غزه حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، أسهمت مصر في دخول الاف من شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة محملة بالمواد الإغاثية والإنسانية، بالإضافة وصهاريج وقود وغاز طهي. كما استقبل ميناء ومطار العريش منذ اندلاع احداث الحرب الأخيرة في غزة أكثر من 22 سفينة وحوالي 3000 طائرة محملة بالمساعدات الدولية المخصصة لسكان قطاع غزة، وتم تسهيل نقلها عبر معبر رفح.