وزير الخارجية والهجرة ينقل تحيات السيد رئيس الجمهورية إلى الرئيس الفرنسى ”ماكرون”

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 14 فبراير 2025 10:29 صباحاً - نقل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة تحيات فخامة السيد رئيس الجمهورية إلى الرئيس الفرنسى "إيمانويل ماكرون" وذلك خلال لقائه مع سيادته على هامش أعمال الاجتماع الوزاري حول سوريا الذى عقد في باريس يوم الخميس ١٣ فبراير.

واستعرض الوزير عبد العاطى الجهود التى تبذلها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار فى غزة فى مراحله الثلاث ونفاذ المساعدات الإنسانية فى غزة، مشيراً إلى أن مصر بصدد بلورة تصور شامل يهدف إلى مساعدة الفلسطينيين فى غزة من خلال تنفيذ برامج ومشروعات للتعافى المبكر وازالة الركام وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين على ارضهم.

وقد طلب الرئيس الفرنسي نقل تحياته إلى فخامة رئيس الجمهورية، مثمناً الجهود الحثيثة التى تضطلع بها مصر فى هذا السياق وفى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، معرباً عن دعم فرنسا لهذه الجهود مع بقاء الفلسطينين على ارضهم.