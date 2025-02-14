حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 14 فبراير 2025 10:29 صباحاً - الدكتور سويلم :إدراج أعمال تأهيل قناطر إدفينا بالخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى

- نهو "المرحلة الأولى" بصيانة (٣٠) بوابة علوية ومعالجة فواصل كوبرى القنطرة و رفع كفاءة الطريق أعلى القنطرة

- نهو "المرحلة الثانية" والتى تتضمن صيانة (١٨) بوابة و (٢) ونش موازنات وصيانة ماكينات الديزل وتدعيم المشاية الخلفية

- البدء قريباً في "المرحلة الثالثة" بناءاً على نتائج الدراسة الإستشارية التي تضمنت دراسات شاملة لكل عناصر المنشأ

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من السيد المهندس/ ياسر الشبراخيتى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من "مشروع تأهيل قناطر ادفينا" الواقعة على نهر النيل فرع رشيد .

وصرح الدكتور سويلم أنه تم إدراج أعمال تأهيل قناطر إدفينا بالخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى وذلك لمتابعة حالة القنطرة وإتخاذ أى قرارات بشأنها ، حيث تمت أعمال المعاينة الدورية للقنطرة وإجراء "المرحلة الأولى" من الصيانات الدورية اللازمة لعدد (٣٠) بوابة علوية من بوابات القنطرة وكذا معالجة فواصل كوبرى القنطرة ، و رفع كفاءه الطريق أعلى القنطرة .

وعقب ذلك تم إعداد دراسة هيدروليكية لتحديد النظام الأفضل لتشغيل بوابات القناطر ، والتي انتهت للحاجة لتنفيذ عملية لتأهيل بوابات وأوناش القنطرة "المرحلة الثانية" ، والتى تتضمن صيانة عدد (١٦) بوابة علوية بالقنطرة ، و عدد (٢) بوابة علوية إحتياطية ، وعدد (٢) ونش موازنات ، وصيانة ماكينات الديزل ، وعمل طبقة أسفلت جديدة لكوبري القنطرة ، وتدعيم وتأهيل المشاية الخلفية للقنطرة ، وتوريد وتركيب جنازير مجلفنة جديدة للقنطرة ، ومراشمة ودهان جميع أغطية الدروة الأمامية للقنطرة ، وصيانة أعمدة الإنارة أعلى القنطرة ، حيث نهو الأعمال بنسبة تنفيذ ١٠٠% .

ومن المقرر البدء قريباً فى "المرحلة الثالثة" من أعمال تأهيل قناطر وهويس إدفينا ، حيث تم عمل دراسة إستشارية للقنطرة والهويس لعمل دراسات شاملة لكل عناصر المنشأ ، وتم طرح عملية إستكمال تأهيل قناطر وهويس إدفينا بناءاً علي مخرجات الدراسة الإستشارية وجارى إسناد الأعمال .

جدير بالذكر أن قناطر ادفينا تضم عدد (٤٦) فتحة بعرض (٨) متر لكل فتحة ، ويعلوها طريق بعرض (٩) متر ، وملحق بالقنطرة هويس من الدرجة الثانية بعرض (١٢) متر وطول (٨٠) متر .