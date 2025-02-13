اتفاقية شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وأكوا باور السعودية

رياض - احمد صلاح - في خطوة تعكس التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة أكوا باور السعودية. تهدف هذه الاتفاقية إلى إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرات تصل إلى 2000 ميجاوات، وذلك باستخدام الأراضي المتاحة التابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز إنتاج الكهرباء من مشروعات الطاقة المتجددة، وربط هذه المشروعات بالشبكة الكهربائية الوطنية. الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والذي يعتبر أحد المصادر الرئيسية للانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة.

مشروع أكوا باور السعودية يعد أحد أبرز المشروعات في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة، حيث يعتمد على طاقة الرياح كمصدر نظيف ومستدام لتوليد الكهرباء. هذا المشروع ليس فقط خطوة نحو تحقيق الأمن الطاقةي، بل أيضًا يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، مما يعكس التزام المملكة العربية السعودية بمبادرة التحول نحو الطاقة النظيفة.

بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتوفير البنية التحتية اللازمة لنقل الطاقة المنتجة من مشروع أكوا باور إلى الشبكة الوطنية. هذا التعاون بين الجانبين يعكس أهمية الشراكة الإستراتيجية بين الدول العربية في مجال الطاقة المتجددة، والتي تسعى إلى تحقيق التكامل الإقليمي في هذا القطاع الحيوي.

هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة تلعب دورًا محوريًا في توفير الأراضي المناسبة لإقامة مثل هذه المشروعات، مما يعكس التزام الحكومة بتسهيل الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة. هذه الخطوة تأتي أيضًا تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على المصادر المتجددة.

باختصار، هذه الاتفاقية تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة المتجددة. كما أنها تعكس التزام الحكومة بتحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.