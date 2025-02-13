جروس أم بيسيرو؟ من يقود الزمالك في مواجهة بتروجيت

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 فبراير 2025 03:32 مساءً -

تواجد السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك في مقرالنادى اليوم، استعداد لمواجهة بتروجت في بطولة الدورى المقرر لها الأحد المقبل.

ويأتي تواجد جروس في النادى ، تزامنا مع مفاوضات الزمالك مع بيسيرو لتولى القيادة الفنية للأبيض، ويصل بيسيرو القاهرة مساء اليوم، لتولى تدريب الزمالك، خلفا لجروس، بعد الاتفاق على كافة تفاصيل العقد.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسة مع جروس لفسخ العقد بالتراضى، في ظل وجود شرط جزائى بالعقد تصل قيمته الى 170 الف دولار بخلاف جزء من راتبه ليكون الاجمالى 210 الف دولار.

كشف مصدر بالزمالك عن أسماء الجهاز المعاون للبرتغالى جوزيه بيسيرو المقرر توليه المهمة الفنية للزمالك خلفا للسويسرى كريستيان جروس.

وكشف المصدر أن الجهاز المعاون برتغاليا بالكامل، و يضم كل من ..

نينو ميخائيل مدرب مساعد

زوزيه مايكل مدرب احمال

نينو جاكيلتو مدرب حراس

فيتور بيسيرو محلل أداء وهو نجل المدرب البرتغالى الجديد ويعمل مع والده منذ 2019 حتى الان.

وفيما يخص المدرب المصرى فى الجهازالمعاون، يقترب أيمن عبد العزيز بقوة للانضمام للجهاز المعاون مع بيسيرو .

وجمع بيسيرو معلومات وتقارير عن لاعبى الفريق، قبل قدومه إلى القاهرة، ليكون على دراية بالفريق على أن يقود الفريق في مواجهة بتروجت المقبلة.