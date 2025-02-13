فريق طبي بمستشفى الزهراء الجامعي بجامعة الأزهر ينجح في إجراء عملية تكميم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 فبراير 2025 03:31 مساءً - تمكن فريق طبي بمستشفى الزهراء الجامعي التابع لكلية طب البنات بالقاهرة من إجراء عملية تكميم ناجحة لمريض بوزن 275 كجم، الأمر الذي يعده المتخصصون تحديًا من الناحية الجراحية والتخديرية؛ بسبب زيادة الوزن وهو ما يُعزز مهارة أطباء المستشفى في مجال جراحات السمنة بفضل ما تقدمه إدارة الجامعة من رعاية للمستشفيات الجامعية وتحفيز لخدمة المجتمع.

أجريت العملية من خلال فريق جراحي ضم السادة الأساتذة:

د. السيد أحمد مصطفى،

ود. محمد إبراهيم عجوة

وفريق التخدير بإشراف:

د. أميرة أبو النصر.

وعدد من الأطباء وطاقم تمريض برئاسة نانسى هاني عشري وعبير حمدي.

وتقدم الفريق الطبي بالشكر لإدارة الجامعة والمستشفى برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة هناء العبيسي، عميدة طب البنات، والدكتور إيهاب الفخراني، مدير عام المستشفى، والسيد محمود عبد الوهاب، رئيس أقسام الجراحة، والدكتور كمال أبو سنة، رئيس وحدة جراحة (أ)؛ لدعمهم المرضى بالمستشفى.