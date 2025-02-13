اتحاد المعلمين العرب: مقترح ترامب بتهجر الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 فبراير 2025 02:26 مساءً - يؤكد اتحاد المعلمين العرب فى ختام اجتماعه بالقاهرة ، عاصمة جمهورية مصر العربية ، إن تهجير الفلسطينيين ، جريمة ضد الإنسانية ، وانتهاك صارخ ضد أصحاب الأرض من الشعب الفلسطيني، الذى له الحق فى العيش بكرامة على أرضه ، وأن كل محاولة لتهجيره هى بمثابة إنكار لحقوقه التاريخية ، ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية .

إن اتحاد المعلمين العرب وهو يمثل المعلمين في كل الدول الأعضاء ، يستنكر التصريحات المنحازة التي أطلقتها القيادة الأمريكية دعما للكيان الصهيوني ، وأغلقت أعينها وآذانها عن نبض الشارع العربي والضمير الإنساني الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم .

ويشدد جميع أعضاء اتحاد المعلمين العرب على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته فى اقرار حل عادل للقضية الفلسطينية ، كما يجب على الشعب الفلسطيني أن يتمسك بحقوقه التاريخية ، وأن يواصل نضاله من أجل الحفاظ على أرضه .

والاتحاد يؤكد بكل حزم أن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة العربية بأسرها، وأنها قضية أرض وعرض لا فصال فيها ولا تنازل عنها ولن يكون الحل إلا بإقامة دولة فلسطينية .

ولن يقبل الإتحاد ولا الشعوب العربية أي تصفية لهذه القضية أو تهجير لهذا الشعب العربي في غزة أو الضفة الغربية خارج حدوده ولا مفارقته لأرضه ووطنه تحت أي مسمى أو سبب أو تحت أي ضغط أو قوة لأننا نرى في ذلك تصفية للقضية الفلسطينية ولن نقبل بذلك .

ويعلن المجتمعون من أعضاء اتحاد المعلمين العرب في هذا البيان التفافهم حول القيادات السياسية التي تنتهج هذا النهج وتقف هذا الموقف وتخص الموقف المصري الشامخ قوي العزم والبأس الذي أعلنه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم حل عادل للقضية الفلسطينية .