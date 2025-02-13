وزارة التعليم: لا تغيير فى نظام التقييمات لصفوف النقل بالترم الثانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 فبراير 2025 02:26 مساءً - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه لا تغيير فى نظام الأداء الصفي والمنزلي بحيث يكون بشكل يومي، وأن يتم تسجيل غياب الطالب فى بداية الحصة ويتم خصم درجة من درجات الغياب كل 3 حصص للمرحلة الابتدائية، كل 4 حصص للمرحلة الإعدادية، و5 حصص للمرحلة الثانوية، مشددة على أن ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تغيير نظام الأداءات الصفية والمنزلية والغياب لا أساس له من الصحة، وأن الوزارة لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن، مطالبة، أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة على أنه لا تغيير في نظام التقييمات أو الأداءات الصفية وأنه مستمرة كما كانت في الفصل الدراسي الأول .

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن التقييم الأسبوعى للصف الثاني الاعدادى والصف الأول الإعدادى عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث يمكن لأولياء الأمور والطلاب الإطلاع عليها ومعرفة تفاصيلها، موضحة أنه يمكن الدخول على الرابط التالى لمعرفة التقييمات المتاحة

https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning?schoolStageId=1582&schoolYearId=1933&schoolTermId=1941&contentTypeId=7591&pageIndex=0&sortBy=0

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، الأداءات الصفية والمنزلية وتقييمات الأسبوع الأول للمرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني 2025، من الصف الثالث الابتدائي وحتي الصف السادس الابتدائي، وذلك علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم علي بوابة التعليم الإلكتروني، مؤكده علي استمرار التقييمات الأسبوعية في الترم الثانى.