مؤسسة الجارحي عضو التحالف الوطني تعقد ندوة توعوية لصغار المزارعين وربات البيوت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 فبراير 2025 02:25 مساءً - في إطار برنامج دعم وتمكين الأسر المصرية، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت مؤسسة الجارحي بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالفيوم ندوة توعوية استهدفت صغار المزارعين وربات البيوت، حيث تناولت أساليب تربية الطيور والمواشي، وذلك في مركز أبشواي بقرية طبهار، بحضور أكثر من 200 سيدة من ربات البيوت.

شهدت الندوة مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الطب البيطري، حيث قدمت المحاضرات كل من الدكتورة صفاء كمال، طبيبة بإدارة الرعاية والعلاج بمديرية الطب البيطري بالفيوم، والدكتورة نجلاء رشاد، مدير إدارة الإرشاد بالمديرية، بالإضافة إلى الدكتورة بسمة عبد الله، طبيبة بإدارة أمراض الدواجن.

وخلال الندوة، استعرضت المحاضرات أساليب التربية السليمة للطيور والمواشي، مع التركيز على طرق الوقاية من الأمراض الشائعة، وأهمية الرعاية البيطرية الدورية لضمان صحة وسلامة الحيوانات، كما تم تقديم إرشادات عملية تساعد المزارعين وربات البيوت على تحسين الإنتاجية والحد من الخسائر، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة في القرى الريفية.

تأتي هذه الندوة ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة الجارحي لدعم الأسر المصرية وتعزيز وعيهم بسبل تحسين الإنتاج الزراعي والحيواني، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين الظروف الاقتصادية لصغار المربين والمزارعين في المناطق الريفية.